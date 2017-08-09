Москва, 9 августа, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий уголовную ответственность для родителей, причинивших вред здоровья ребенку из-за вегетарианства, разрабатывает депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

История вегетарианства

Поводом для работы над инициативой стала резонансная трагедия в Екатеринбурге, годовалая девочка оказалась сильно истощена из-за вегетарианства ее матери. При поступлении в больницу гемоглобин ребенка был на весьма низких показателях, сейчас состояние ребенка нормализовалось, она идет на поправку.

Рашкин считает, что родители маленьких детей, не обеспечивающие полноценное питание, должны нести уголовную ответственность.

«До России докатилась западная мода на различные диеты. И некоторые люди совершенно безответственно распространяют свои ограничения в пище на собственных детей. Для грудничков это сродни шоку, и порой все заканчивается весьма печально. Напомню, в Бельгии пару месяцев назад к условному сроку приговорили пару, которая своим вегетарианством довела ребенка до смерти», — отметил парламентарий.

Разрабатываемый законопроект не предполагает запрет на веганство или вегетарианство, уточнил Рашкин.

«Взрослые люди вольны есть, что хотят. Но нельзя применять такие же схемы питания к грудным детям, как и к взрослым. Ребенку необходимо сбалансированное питание, а если родители не желают его предоставлять — это уже причинение вреда здоровью по неосторожности. Стоит подчеркнуть, что все это происходит не из-за нищеты родителей — они вполне могут прокормить ребенка. Просто в силу каких-то воззрений они отказываются предоставлять своим чадам полноценное питание» — утверждает он.

По мнению депутата, наказание «не должно быть чересчур жестким».

«Важно, чтобы люди просто знали, что есть такая ответственность — если вы кормите своего малыша одними только растительным молоком и брокколи, то рано или поздно с ним случится беда, и вас за это накажут. Я хочу послать всем сигнал: недопустимо ставить эксперименты над своими детьми», — заключил депутат.