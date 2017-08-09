Москва, 9 августа, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Сейчас в России проводится работа над переформатированием служб занятости таким образом, чтобы они повернулись лицом ко всем инвалидам. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на селекторном совещании с регионами, сообщили в Минтруда.

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«Чтобы не вы ждали, когда к вам придут инвалиды, а вы к ним шли и проводили работу, чтобы им предложить те или иные рабочие места», — подчеркнул Топилин.

По его словам, в настоящее время показатели занятости инвалидов от общего числа инвалидов в трудоспособном возрасте существенно отстают от тех показателей, которые существуют для иных категорий граждан.

«Эту ситуацию коренным образом надо изменить», — отметил глава Минтруда.

Топилин напомнил, что всем регионам России необходимо завершить работу по сбору данных по инвалидам от различных организаций социальной сферы, провести мониторинг ситуации: где живут инвалиды, почему они не работают и не могут найти работу, какие существуют препятствия и барьеры.

«Нужно создать такой паспорт «занятости» по всем инвалидам в трудоспособном возрасте», — добавил он.

Также в ходе селектора министр дал поручение Пенсионному фонду России в постоянном режиме обеспечивать представление данных о занятости инвалидов в органы службы занятости регионов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что «мы просто обязаны повернуться лицом к трудоустройству инвалидов, конечно, когда они этого хотят. У нас есть все возможности».

Напомним, в России инвалидов в трудоспособном возрасте насчитывается около 1 миллиона человек, работают максимум 25−30% инвалидов.

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