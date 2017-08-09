Тбилиси, 9 августа, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Пожар на склоне горы Мтацминда в Тбилиси удалось локализовать в ночь на 9 августа. По информации МВД Грузии, огонь охватил территорию площадью в 3000 кв.м. В его тушении участвовали около 70 пожарных-спасателей и 11 пожарных машин.

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Из-за сложных рельефных условий передвижение техники было ограничено, тем не менее пожарным удалось предотвратить опасность дальнейшего распространения огня, в том числе на жилые кварталы столицы у подножья и на склонах Мтацминды.

Хотя пожар в основном был локализован, в течение ночи, до окончательной ликвидации огня на Мтацминда оставались три бригады пожарных-спасателей и три пожарных машины, чтобы в случае необходимости предотвратить возникновение новых очагов возгорания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188, часть вторая УК Грузии — «повреждение или уничтожение вещи, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или источником повышенной опасности».

Во время работ по тушению пожара на месте происшествия находились заместитель министра внутренних дел Грузии Мераб Малания, директор Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Николоз Сирадзе. Мэр Тбилиси Давид Нармания поднялся в Мтацминдский парк, а кандидаты в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» и «Национального движения» Каха Каладзе и Заал Удумашвили проводили встречи с жителями кварталов, прилегающих к охваченной огнем территории. На место происшествия ночью выехали председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Здесь же находились члены Тбилисского сакребуло.