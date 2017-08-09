Владивосток, 9 августа, 2017, 06:41 — ИА Регнум. В Приморском крае за семь месяцев 2017 года на фоне снижения цен на некоторые овощи, в частности на огурцы и помидоры, отмечается рост цен на рыбу и рыбопродукты, молочку, сыры и сахар. Так, рыба лососевых пород подорожала на 28,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цены растут

Читайте также: Инфляция в России в июле упала до 0,1%

Согласно данным Приморскстата на август, в январе-июле 2017 года овощи в целом подешевели на 17%, фрукты — на 1,6%. Цена на помидоры упала на 29,%, на огурцы — на 45,4%. Лимоны, груши, бананы и апельсины — до 10,2%.

Вместе с тем картофель вырос в цене на 8%, свёкла — в 1,3 раза, яблоки — на 2,4%, виноград — на 12,8%.

Охлаждённая и мороженая рыба лососевых пород подорожала на 28,5%, на 13,1% выросли цены на солёные и копчёные деликатесы из рыбы, до 5,7% составил рост цен на рыбное филе, солёную, маринованную и копчёную рыбу, икру и рыбные пресервы.

До 4,2% выросла стоимость молока, сухих молочных смесей для детей, творога, сметаны, кисломолочных продуктов. Сыры и брынза подорожали до 4,1%.

На соль, сахар и перец наблюдается рост цен в пределах 2,5%. Цены на гречку за семь месяцев 2017 года упали на 22,2%, куриные яйца — на 24,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России в июле 2017 года упала до 0,1%, с начала года индекс потребительских цен составил 102,4%. Цены на капусту снизились на 34,5%, картофель — 21,2%, апельсины подорожали на 8%, яблоки — 6,4%. Живая и охлаждённая рыба подешевела на 1,1%. Цена на гречку снизилась на 2,5%, рис подорожал на 0,3%.