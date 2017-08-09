Токио, 9 августа, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Атомная бомбардировка японских городов 6 и 9 августа 1945 года не сломила решимости японских военных продолжать сопротивление. Несмотря на уверения в своей определяющей роли в капитуляции Японии американских историков и пропагандистов. На что надеялось командование войсками милитаристской Японии и что заставило императора Хирохито принять решение о капитуляции, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония

Несмотря на то, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки привела к гибели сотен тысяч японцев, для существовавшей на тот момент концепции подготовки Японии ко «всенародному сопротивлению оккупантам» эти потери были не более чем «пылью под ногами». Боящиеся возмездия военные преступники, представители высшего командования японских ВС, были готовы бросить в топку войны все население страны. Воспевались лозунги типа «20 миллионов умрут как один». Возлагались большие надежды на сухопутный оккупационный контингент, базировавшийся в Китае и Маньчжурии, так называемую Квантунскую группировку.

Только вступление СССР в войну с Японией побудило японское руководство всерьез задуматься о капитуляции. Одной из причин, на которую указывают японские исторические источники тех дней, был страх перед коммунистической революцией, вероятность которой в случае вторжения Советского Союза расценивалась весьма высоко. Была принята идея о том, что надо сдаться англичанам и американцам, выставив в качестве условия сохранение императорского строя управления Японией. При этом информация об уже утвержденной капитуляции не была доведена ни до армии, ни до народа. А Квантунская группировка получила приказ сражаться вопреки решению императора о капитуляции. Ее разгром, осуществленный советскими войсками в режиме блицкрига, вынудил Японию к окончательной капитуляции.

Подробнее о тех событиях читайте в статье: Япония не капитулировала после атомных ударов США

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