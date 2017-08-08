Пицунда, Абхазия, 8 августа, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Россия с 2017 по 2019 год инвестирует в социально-экономическое развитие Абхазии более шести млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин после встречи с главой Абхазии Раулем Хаджимбой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На создание условий для долгосрочного устойчивого роста нацелена и инвестпрограмма, о которой только что президент говорил. Объем ее финансирования составляет на 2017−2019 годы около шести миллиардов рублей», — сказал глава российского государства.

Кроме того, на переговорах была достигнута договорённость об укреплении сотрудничества деловых кругов России и Абхазии и реализации совместных программ общим объёмом в один млрд рублей при поддержке российских банков.

Стоит отметить, что одновременно с этим Владимир Путин подчеркнул важность российской военной базы в Абхазии для сохранения региональной стабильности и гарантий самостоятельности республики.

«Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа президент России Владимир Путин совершил официальный визит в Абхазию.