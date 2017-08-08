Ленинградская область, 8 августа, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Формирование урожая в Ленинградской области идет нормально, однако есть опасения по поводу дождей, которые могут затруднит сбор урожая, как и в рекордно неурожайном 2016 году. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона — глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк.

Константин Маковский. Обед в поле

«Несмотря на то, что избыточное переувлажнение почв и недостаточно теплые температуры в первые летние месяцы сдвинули сроки созревания, сегодня формирование урожая идёт нормально. Как и в прошлом году, основные опасения связаны с дождями, которые могут затруднить сбор того, что удалось вырастить», — сказал Сергей Яхнюк.

«Ситуация хуже по сравнению с прошлым годом. Весна наступила позже. Дождями залило. Картошка наверху оказалась, поскольку земля размывается. Овощи корни показали. На сегодняшний день ситуация очень сложная. По отношению к прошлому году хуже», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель некоммерческого партнёрства «Союз фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга» Александр Быков.

Продолжает надеяться на хорошую погоду в августе президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. По его мнению, это лето выдалось лучше предыдущего, поэтому ещё не всё потеряно.

«Лето на данный момент не хуже прошлого. В прошлом году дождь лил июль и август. Возможно, в августе погода еще нормализуется. Мониторю погоду, выпадение осадков только к концу недели ожидается. Урожай растёт хорошо. Возможно получится заготовить, если просохнет земля, чтобы можно было убирать урожай. Общался с несколькими хозяйствами, в том числе овощеводами: такой паники, как в прошлом году, нет. Год, конечно, тоже непростой, но заставляет подумать, какие еще придумать технологии по заготовке кормов и т.д.», — отметил Шконда.

По состоянию на 7 августа убрано 1,37 тыс. тонн овощных культур с площади в 48 га. В частности, как сообщили в пресс-службе областного правительства, капусты собрано 1,25 тыс. тонн: средняя урожайность — 293 ц/га, что на 43 ц/га выше, чем в 2016 году. Раннего картофеля — 120 тонн: урожайность составила 300 ц/ га, что на 50 ц/га больше показателей 2016 года.

В хозяйствах Лужского и Волосовского районов приступили к уборке кормовых зерновых культур. Заготовлено 6,8 тыс. тонн зерносанажа с площади в 405 га. В ходе весенних полевых работ в 2017 году были посеяны зерновые культуры на площади 34 тыс. га (100% к плану), картофель — 2,7 тыс. га (101% к плану), овощные культуры — 1,7 тыс. га (102% к плану).

Как писало ИА REGNUM, в Ленобласти из-за аномально холодной весны пришлось сдвинуть начало проведения полевых работ — по данным синоптиков, такого холодного апреля в регионе не было с 1966 года.

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Напомним, в 2016 году Ленинградская область понесла значительные убытки, недосчитавшись почти трети урожая, вследствие аномально дождливой и холодной погоды в летний период.

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