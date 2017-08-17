Санкт-Петербург, 17 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 4 августа Временное правительство постановило изменить статьи 100 и 101 Уголовного Уложения и принять их в следующем виде:

Л. Петухов. Лейб-гвардии Волынский полк, первый поднявший знамя революции

«Ст. 100. Виновный в насильственном посягательстве на изменение существующего государственного строя в России, или на отторжение от России какой-либо ее части, или на смещение органов Верховной в государстве власти, или на лишение их возможности осуществлять таковую, наказывается: каторгою без срока или срочною. Посягательством признается как совершение сего тяжкого преступления, так и покушение на него.

Ст. 101. Виновный в приготовлении к тяжкому преступлению, статьей 100 предусмотренному, наказывается: заключением в исправительном доме или заключением в крепости. Если для этого виновный имел в своем распоряжении средства для взрыва или склад оружия, то он наказывается: каторгою на срок не свыше восьми лет».

Временное правительство постановило принять следующие основные положения финансово-экономической политики:

«I. Признать необходимой бережливость в расходовании государственных средств по всем ведомствам, для достижения чего установить, в частности, нижеследующие начала:

а) нынешние способы расходования сумм из военного фонда должны быть подвергнуты коренному изменению. Министерство финансов и государственный контроль должны иметь своих представителей, с правом решающего голоса, в военном совете, при Ставке и при начальниках снабжений;

б) расходы по военному и морскому ведомствам должны быть согласованы с действительною боеспособностью армии;

в) увеличение контрактных цен по казенным заказам должно совершаться с исключительною осторожностью;

г) в целях изыскания способов всемерного сокращения расходов и приведения нашего бюджета в равновесие, необходимо учреждение при Временном правительстве комиссии из небольшого числа компетентных лиц;

д) ведомствам следует немедленно пересмотреть существующие штаты в целях упразднения некоторых, потерявших прежнее значение, отдельных учреждений и должностей.

II. Признать налоги и пошлины подлежащими дальнейшим реформам, считая налоги основою нормального бюджета и государственного кредита. В соответствии с сим установить:

а) что произведенная реформа прямого обложения нуждается в исправлениях и развитии; что будет произведена реформа наследственного налога и введен поимущественный налог, и

б) что косвенное обложение будет усилено, причем предпочтительною является форма торговых монополий (сахар, чай, спички) и, во всяком случае, неизбежно увеличение некоторых акцизов.

III. Поставить на очередь повышение всех ставок пошлинного обложения для приведения в соответствие с курсом рубля.

IV. Принять зависящие меры к увеличению доходов от имуществ и предприятий (железные дороги, леса, горное дело и проч.), а также к привлечению к делу иностранного и русского частного капитала, под контролем государства.

V. Ввести большее разнообразие и новые типы займов, в частности, выигрышный заем.

VI. Признать необходимым обращение к союзникам по поводу внешнего займа».

Неизвестный художник. Открытка из серии «Дети играют в революцию». «Заем свободы»

Временное правительство постановило опубликовать заявление о продовольствии:

«Ввиду появления слухов о возможности повышения твердых цен на хлеб урожая 1917 г., Временное правительство заявляет, что все твердые цены на хлеб, установленные постановлением Временного правительства 25 марта 1917 г. для урожая текущего года и прошлых лет, ни в коем случае повышены не будут…

Если в отдельных местностях обнаружится стремление населения задерживать поставку хлеба для армии и нуждающихся местностей, министр продовольствия будет устанавливать для сдачи хлеба определенные сроки, после истечения которых твердые цены на хлеб будут понижены и расчет за хлеб как добровольно сдаваемый, так и отчуждаемый в порядке статьи 8 постановления 25 марта 1917 года, будет производиться по новым пониженным твердым ценам…

Вместе с тем Временное правительство заявляет, что, согласно указаниям министра продовольствия, в срочном порядке подготовляются, а отчасти уже и осуществляются, меры для доставления населению, в пределах имеющейся возможности, других предметов массового потребления (мануфактуры, железа, керосина и т. д.) по твердым ценам».

Временное правительство утвердило временную инструкцию Генеральному секретариату на Украине. По ней, впредь до разрешения вопроса о местном управлении Учредительным собранием, высшим органом Временного правительства по делам Украины является Генеральный секретариат, назначаемый правительством по представлениям Центральной Рады. Генеральный секретариат образуется из генеральных секретарей по ведомствам: а) внутренних дел; б) финансов; в) земледелия; г) просвещения; д) торговли и промышленности; е) труда, а также секретаря по национальным делам и генерального писаря.

Генеральный секретариат рассматривает, разрабатывает и представляет на утверждение Временного правительства предположения, касающиеся жизни края и его управления. Генеральный секретариат представляет кандидатов на правительственные должности.

Сношения высших государственных установлений и отдельных гражданских ведомств с секретариатом и отдельными секретарями производятся через особого назначенного Временным правительством комиссара Украины в Петрограде.

На Украине

Временное правительство, заслушав заявление министра иностранных дел по поводу напечатанной в «Новой Жизни» статьи оскорбительного содержания для союзников, постановило поручить министру юстиции разработать законопроект, направленный к прекращению появления в печати оскорбительных для союзников статей.

Временное правительство приняло отставку товарища министра почт и телеграфов Рожкова, уволив его с 1 августа.

Временное правительство заслушало доклад прибывшего из Гельсингфорса финляндского генерал-губернатора Стаховича. Имея в виду, что ведется усиленная агитация в пользу незаконного созыва сейма, Временное правительство уполномочило финляндского генерал-губернатора никоим образом не допустить созыва сейма, не останавливаясь ни перед какими мерами, а также не допускать забастовок, затрагивающих военные интересы России.

Заседание Бюро ВЦИК заслушивает доклад Богданова.

«Мощь Совета ослабляется, правительство ведет какую-то непонятную политику, не выполняет принятых на себя обязательств. В деле большевиков правительство пошло по неопределенному пути, общественные элементы не были привлечены в следственную комиссию, обвинение в вооруженном восстании подменено обвинением в шпионаже. Юстиция действует односторонне: вся твердость власти применяется к большевикам, а реакционные элементы получают послабление. Освобождают сановников, выпускают провокаторов, в частности Абросимова. Прокуратура не может подыскать соответствующих статей для их обвинения. В провинции — разгром рабочих организаций, на фронте покушаются на армейские организации. Армейский Комитет 9-й армии был окружен драгунами… Раньше комиссары снабжались двойными мандатами, теперь Временное правительство рассылает своих полномочных комиссаров. Правительство не проявляет достаточной твердости по отношению к контрреволюционной агитации. Так, продолжает выходить «Народная газета».

Мартов предлагает пригласить все демократические организации воздержаться от участия в Московском совещании. Церетели предупреждает:

«Политика правительства теперь действительно внушает сильные опасения и связывает нас по рукам и ногам, но всякие агрессивные меры с нашей стороны сейчас чрезвычайно опасны, и единственной нашей задачей должно быть стремление вдохнуть во Временное правительство живые силы и энергию».

Ираклий Церетели

Бюро постановило принять резолюцию по отношению к правительству, где указывается на его ошибки и неопределенность тактики в общем освещении поддержки. Текст резолюции поручено составить Мартову, Церетели, Рихтеру и Богданову.

Заседание ВЦИК происходит первый раз в Смольном. Керенский в приветственной речи говорит:

«Всякие попытки… к созданию условий, когда демократия должна бы была отойти в сторону из первых рядов, я не допущу, и Временное правительство в этом отношении меня всецело поддержит».

Церетели выступает с большой речью, доказывая необходимость поддержки правительства, и оглашает резолюцию от вмени меньшевиков и эсеров.

Каменев, освобожденный сегодня из тюрьмы, берет слово. Собрание встречает его бурными, продолжительными аплодисментами.

«Эти аплодисменты я отношу не к себе. Я понимаю, что вы этим хотите выразить свое порицание той клеветнической кампании, которая ведется теперь против нашей партии и которая недопустима ни в одной революционной стране. Это позор, что вы позволяете, чтобы старые революционеры сидели в тюрьме…

Как вижу, за все время моего отсутствия ваша политика не изменилась. Это видно из резолюции, предложенной Церетели. Вы не имеете права выносить такие двусмысленные и такие ничего не говорящие резолюции… Мы должны ясно сказать, что каждый опыт единения с буржуазией есть первый шаг к гибели революции… Советы умывают руки, отстраняются, когда организованные рабочие и солдаты чистосердечно предлагают им взять власть в свои руки. Превратить революцию в международную можно, только порвав с буржуазией».

Смольный. 1917

После ряда выступлений Ногин оглашает резолюцию большевиков. Второй раз выступает Церетели:

«Я на другой же день после арестов давал гласный ответ на запрос большевиков во ВЦИК, и я сказал: лидеров большевиков, обвиняемых в подстрекательстве к восстанию 3−5 июля, я не подозреваю в связи с германским штабом, по считаю, что подстрекательство к восстанию само по себе было преступлением и предательством дела революции».

После речи Церетели собрание большинством всех против большевиков и интернационалистов принимает резолюцию о поддержке правительства, внесенную Церетели.

К голодовке 38 арестованных за июльское дело на первой гауптвахте второго комендантского управления примкнули остальные арестованные, всего 215 человек.

«Социал-демократ» печатает перечень 14 заводов и воинских частей, вынесших резолюцию протеста против смертной казни, закрытия пролетарской печати, травли Ленина, Зиновьева и других большевиков.

«Известия» пишут, что при всех происходящих выборах и перевыборах на заводах Москвы вместо меньшевиков и эсеров проходят большевики.

Открылся съезд губернских комиссаров и представителей губернских общественных комитетов. Он продлится три дня. Всего присутствует около 150 человек. «Социал-демократ» пишет:

«140 кадетов, земцев-помещиков съехалось поговорить о том, как водворить на местах твердую, решительную и единую революционную власть… Через съезд губернских комиссаров контрреволюция протягивает на места свои щупальца».

Неизвестный художник. Серия открыток «Типы революции». «Темная личность»

Керенский, приветствуя съезд, говорит:

«Слишком много невежества и слишком мало опыта в вопросах управления государством оказалось в том свободном народе, который призван в настоящее время ковать свою свободу… И сейчас нет другой задачи более важной… как создать во что бы то ни стало твердую, решительную и единую революционную власть. Нам нет спасения… если и на местах мы не создадим аппарат власти, который сумеет… принудить тех, у кого нет разума… подчиниться воле революционного Временного правительства».

Авксентьев выступает с большой программной речью:

«При организации власти на местах должно быть обращено главное внимание на укрепление ее в лице комиссаров, проводящих волю центрального правительства…»

Кишкин (представитель Москвы) приветствует заявления Керенского и оглашает мотивированное заявление группы комиссаров «о необходимости устранения пагубного двоевластия и установления единого административного аппарата».

На вечернем заседании ведутся прения о взаимоотношениях комиссаров и общественных организаций.

Заседание Малого войскового круга в Новочеркасске обсуждало вопрос о блоке казачества и кадетов на выборах в Учредительное собрание. Большинство, 83 против 40, проголосовало за общий список.