Астана, 8 августа, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым выразил намерение посетить Казахстан в сентябре, сообщает 8 августа пресс-служба главы государства.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

Отмечается, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран также обсудили перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по ряду актуальных международных вопросов.

«Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан в сентябре», — сообщили в пресс-службе.

Также глава Турции планирует принять участие в предстоящем Саммите Организаций Исламского (ОИС) сотрудничества по науке и технологиям.

Напомним, саммит ОИС пройдёт в столице Казахстана Астане 10−11 сентября.