Вашингтон, 8 августа, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высоко оценил роль других стран в решении проблемы ракетной программы Северной Кореи, призвав их проявлять «больше жесткости и решимости», сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Чучхе

С таким заявлением глава Белого дома выступил 8 августа в своем микроблоге в Twitter.

«После многих лет безуспешных попыток страны объединяются, для того чтобы наконец дать ответ опасности, представляемой КНДР», — написал он.

«Мы должны быть жестче и более решительны», — добавил он.

Заявление Трампа связано с состоявшимся 5 августа заседанием Совета безопасности ООН, на котором была принята резолюция о введении новых санкций против Пхеньяна за осуществленный им в июле пуск баллистической ракеты.

Напомним, 29 июля вооруженные силы Северной Кореи провели успешный запуск баллистической ракеты «Хвасон-14», которая преодолела около 1 тыс. км, упав в морской исключительной экономической зоне Японии.

В Пхеньяне подчеркнули, что этот шаг не был угрозой в адрес соседних стран, однако он должен послужить «строгим предупреждением для Вашингтона».