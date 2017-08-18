Вашингтон, 18 августа, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Весной 1945 года развернулась завершающая фаза противостояния СССР и США с милитаристской Японией. Но каждый из союзников имел свои планы геополитически выгодного развития ситуации в послевоенный период. Где столкнулись советские и американские интересы в ходе разгрома милитаристской Японии, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Хиросима после атомной бомбардировки

Пришедший в апреле 1945 года после смерти президента США Франклина Рузвельта новый глава Белого дома Гарри Трумэн был последовательным антисоветчиком. Соответственно, и цели, которые он ставил в отношении СССР, состояли в том, чтобы направить ситуацию в выгодное для Америки русло. Таковым являлась следующая схема: не допустить военного сотрудничества Советской армии с боевыми отрядами китайских коммунистов и добиться капитуляции Японии без вторжения.

Несмотря на то, что вторжение активно готовилось американцами, всем было понятно, что оно будет стоить сотен тысяч жизней американских военнослужащих. Но уже в этот период Трумэну было доложено о близком сроке создания американской атомной бомбы. В своих воспоминаниях он сообщает, что атомная бомба с самого начала рассматривалась как аргумент, позволяющий добиться капитуляции Японии без вторжения и одновременно оказать запугивающее давление на СССР.

Советское руководство, в свою очередь, прекрасно понимало, что реализация американских планов в полном объеме грозит созданием недружественного по отношению к СССР окружения в Дальневосточном регионе. В противостоянии проамериканского режима Чан Кайши и китайских коммунистов следовало как можно быстрее поддержать последних.

О том, как разворачивалась политическая и военная игра в Тихоокеанском регионе весной и летом 1945 года и почему для варварской атомной бомбардировки были выбраны именно города Хиросима и Нагасаки, читайте в статье: Испепеляя Хиросиму, США стремились отнять победу у Сталина

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