Сан-Диего, США, 8 августа, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Ученые из США заявили о том, что небольшие по размерам черные дыры способны проникать внутрь нейтронных звезд и поглощать их вещество. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Phys.org.

tpsdave Черная дыра в космосе

Исследователи из Центра астрофизики и космических наук в Сан-Диего считают, что в результате проникновения черных дыр внутрь нейтронных звезд происходит образование таких тяжелых химических элементов, как золото, платина и уран.

По словам специалистов, на ранних этапах развития Вселенной пространство было заполнено гелием и водородом, из которых начали формироваться первые звезды. В их недрах происходил синтез более тяжелых химических элементов, включая железо. При этом атомы с большим порядковым номером могут появляться при катастрофических событиях, таких как, образование сверхновой или слияние двух нейтронных звезд.

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой тяжелые элементы могли формироваться при помощи другого механизма. Они предположили существование маленьких черных дыр, которые могли возникнуть как побочный продукт Большого взрыва.

По мнению ученых, если внутрь нейтронной звезды попадет такая черная дыра, то это приведет к выбросу вещества, богатого нейтронами. Это может дать объяснение обилию тяжелых элементов во Вселенной.