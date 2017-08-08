Нижний Новгород, 8 августа, 2017, 12:30 — ИА Регнум.

Андрей Репин ИА REGNUM Стадион «Нижний Новгород»

В Нижнем Новгороде два десятка бывших кровельщиков, работавших на строительстве стадиона, возводимого к Чемпионату мира по футболу, обратились в областную прокуратуру с жалобой на невыплату зарплат. Кроме того, свою коллективную жалобу они выложили в интернет.

Рабочие уверяют, что работодатель (ООО «РМР Групп») выдал им недействительные трудовые договоры без подписи директора, а зарплату за четыре месяца работы они получали лишь однажды. При этом заявители уверяют, что почти все нанятые монтажники не имеют разрешения на высотные работы, многие появляются на стройплощадке нетрезвыми, а обязательные медицинские осмотры при этом не проводятся. Почти два десятка человек, которые устроили забастовку по поводу невыплаты зарплат и в знак протеста несколько дней не выходили на работу, были уволены, сообщает КоммерсантЪ.

По данным издания, «компания «Артстрой», которая переводила деньги «РМР Групп», получила их от «Стройтрансгаза», но эти деньги где-то по дороге исчезли». Рабочие утверждают, что с бастовавшими сотрудниками субподрядчик не рассчитался, остальным зарплату выдали.

В «РМР Групп» о жалобах сотрудников узнали от СМИ. Руководство компании утверждает, что конфликт возник с двумя недобросовестными работниками: зачинщики неоднократно прогуливали работу или приходили на работу нетрезвыми, из-за чего бригадирам приходилось вызывать полицию: «Наша компания пришла на стройку в мае, и по договору мы должны сдать свой участок работ до 20 августа. Поэтому дополнительно к 15 сотрудникам, которые работали с нами с самого начала, мы взяли на стройку еще 30 стажеров. Некоторые из них прогуливали работу, приходили пьяными, а также требовали зарплаты, не проработав и недели, хотя мы выдавали деньги на питание. Доходило до конфликтов и даже до угроз прорабу».

В результате на 15 человек, которые несколько дней не выходили на работу, были составлены приказы об увольнении, сообщили в «РМР Групп». В компании утверждают, что заплата рабочих составляет в среднем около 40 тыс. рублей и выплачивается своевременно, а заказчик кровельных работ ООО «Артстрой» также регулярно рассчитывается с субподрядчиком за выполненные работы.

Кроме уволенных кровельщиков, претензии по задержке зарплаты имеют и маляры, работающие на окраске стадиона. По их словам, генподрядчик «Стройтрансгаз» не принял работы по окраске бетонных конструкций из-за нарушения технологии заливки бетона. Высокопрочный бетон имеет долгую фазу застывания, но рабочих постоянно подгоняли со сроками выполнения работ. В итоге бетонные конструкции еще не до конца просохли, а их уже начали красить. Информацию о несоблюдении технологии просушки бетона подтвердил и руководитель одного из нижегородских бетонных заводов, пытавшийся поставлять свою продукцию на стадион. Он также утверждает, что со стороны субподрядчиков сроки оплаты соблюдаются далеко не всегда.

По словам предпринимателя, «на стройке стадиона присутствуют достаточно непрозрачные и рискованные схемы оплаты через посредников». В итоге руководство компании приняло решение не ввязываться в проект: «Административный ресурс у нас не настолько велик, чтобы гарантировать получение оплаты на этом объекте».

В свою очередь ООО «Бетонный завод «Вектор», которое, минуя субподрядчиков, напрямую заключило договор с генподрядчиком и поставило бетона на 200 млн рублей, никаких проблем с оплатой не отмечают. В «Стройтрансгазе» также заверили, что компания выполняет свои обязательства перед субподрядчиками без задержек, задолженности по оплате их работ нет, все стройматериалы проходят многоступенчатую проверку качества.

Ситуация с жалобами рабочих на невыплату зарплат при строительстве стадиона не единственная. Как сообщало ИА REGNUM, еще в марте 2016 году строители впервые объявили о том, что им не выплачивают зарплату и что они начинают забастовку.

В ситуация вмешалась областная прокуратура, которая выяснила, что выплата заработной платы строителям действительно производилась с нарушением установленных трудовым законодательством сроков. По фактам выявленных нарушений прокуратурой района был внесено представление в адрес руководства ООО «Ма-На Строй», работавшего на строительстве на основании договора субподряда. В отношении должностного и юридического лица были возбуждены административные дела по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ.

Забастовка строителей продлилась несколько дней, после чего они вернулись к работе.