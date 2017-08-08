Москва, 8 августа, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Рубль последние две недели смотрелся слабо — он практически проигнорировал рост нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук. За этот период Brent выросла на 8% до $52,5. При этом USD/RUB проторговывал узкий боковик 59,5−60,5. А EUR/RUB и вовсе в моменте поднимался до 72.

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«В начале этой недели поддержка в виде растущих нефтяных цен исчезла. Brent откатилась к $51,70 за баррель. Как результат — рубль перешёл в фазу ослабления (вместе с прочими валютами развивающихся стран). В первой половине дня курс «доллар-рубль» поднимался до 60,3, а пара евро/рубль до 71,2. После этого последовал небольшой откат — пары USD/RUB вернулся к 60, а EUR/RUB к 70,8. В итоге, с начала дня 7 августа ослабление рубля к доллару можно считать символическим — на 0,2%», — привел цифры эксперт.

«На текущий момент факторов пользу ослабления рубля по-прежнему больше, чем в пользу укрепления. На фоне новых санкций западных стран в отношении России и повышенной волатильности рубля, российская валюта уже не столь популярна для операций carry trade. Кроме того, если посмотреть на последние годы, то в первом полугодии рубль традиционно укрепляется, а во второй половине года — ослабляется», — пояснил эксперт.

По его словам, «одна из причин — приближение окончания года и необходимость сводить доходы и расходы бюджета. Самый простой способ — через ослабление национальной валюты. Ключевым для USD/RUB на текущий момент видится сопротивление на уровне 61».

«В ближайшие дни динамику рубля определит нефть, — считает он. — Корреляция между инструментами Brent и USD/RUB вернулась. Так что стоит следить за заседанием технического комитета ОПЕК по выполнению соглашения о сокращении квот, которое проходит в ОАЭ».

«Кроме того, 8 августа выйдут данные по запасам нефти в США за неделю от Американского института нефти (API), в 9 августа — официальные цифры от EIA, а в 10 августа — ежемесячный отчёт ОПЕК», — добавил эксперт.

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