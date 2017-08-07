Берлин, 8 августа, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Двое китайских туристов, выкидывавших руки в нацистском приветствии в Берлине, покинули Германию без какого-либо дальнейшего уголовного преследования, сообщает 7 августа агентство «Синьхуа» со ссылкой на посольство КНР в Германии.

Фото начала XX века Рейхстаг

Двое мужчин в возрасте 36 и 49 лет были задержаны офицерами берлинской полиции 5 августа, когда они фотографировались на мобильный телефон, изображая гитлеровское приветствие возле Рейхстага в центре Берлина.

Китайский дипломат Чжоу Аньпин заявил в интервью агентству, что оба туриста были оштрафованы на 500 евро и были отпущены полицией. Он также добавил, что 500 евро не являлись залогом за освобождение задержанных и никакого дальнейшего преследования по отношению к ним не предусмотрено.

Чжоу призвал китайских граждан уважать историю и учить основные законы мест их путешествий во избежание подобных неприятных происшествий.

Полиция Берлина, в свою очередь, утверждает, что двум китайским гражданам не запрещен в будущем въезд в Германию.

Отметим, что это не первый подобный случай с китайскими туристами. В 2013 году точно такой же инцидент произошел в Австрии, когда гражданин Китая был арестован.

Кроме того, китайская интернет-общественность в существенной своей части осудила поступок своих сограждан, раскритиковав за незнание азов истории об ужасах нацизма и гитлеризма.

Напомним, что, несмотря на осуждение преступлений нацизма, литература авторов — нацистских преступников находится в Поднебесной в свободном доступе, рядовой китаец может приобрести её в ближайшем магазине. Впрочем, и в Германии недавно была переиздана знаменитая книга нацистского преступника Адольфа Гитлера, которая запрещена в России.