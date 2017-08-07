Екатеринбург, 7 августа, 2017, 21:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге дело о травмировании младенца получило новый оборот. Руководство детской поликлиники №13 вступилось за свою сотрудницу, а свердловское региональное управление СКР пришло к выводу, что подтверждённым диагнозом девочки является «ссадина лобной области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в СМИ история разошлась 5 августа. Одна из жительниц Екатеринбурга на своей странице в социальной сети Facebook заявила о том, что патронажная врач при попытке перевернуть 22-дневную девочку на живот не зафиксировала ей голову. В результате девочка ударилась о край пеленального стола. По словам родительницы, затем ребёнка пришлось везти в больницу, где у неё установили тупую травму головы и рассечение лобной области.

Примечательно, что родители не планировали обращаться в правоохранительные органы. Но на публикации в СМИ живо отреагировали следователи. Вначале они заявили о том, что проводят проверку, а затем возбудили уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Ведёт же его следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга.

Сегодня, 7 августа, руководство поликлиники №13 выступило со спецзаявлением. Главный врач учреждения Светлана Аверьянова заявила о том, что с врача взята объяснительная. Согласно ей, во время медицинских манипуляций девочка рефлекторно дёрнулась и ударилась о край пеленального стола. При этом медики, которые осматривали младенца позднее, не нашли у неё серьёзных повреждений, была лишь ссадина, которая, как говорит медик, даже не нуждается в обработке.

Кроме того, как пишет портал Е1.ru, врачи выезжали на дом к семье, но их не оказалось на месте. Выяснилось, что семья на даче и у них всё хорошо.

Также Светлана Аверьянова добавила, что родители девочки не обращались в поликлинику ни с жалобами, ни с претензиями. А тем временем с новым заявлением выступили следователи. По их словам, врач, заведующая поликлиническим отделением и соседи семьи уже допрошены. Также изъята медицинская документация.

По данным следствия, у ребёнка была ссадина лобной области. Этот диагноз — единственный предварительно подтверждённый.

Отметим, интернет-пользователи разошлись в оценке ситуации. В комментариях на форумах и в социальных сетях одни считают, что родители ребёнка действительно перегнули с заявлениями. Также у граждан к ним вопросы по поводу того, что за столик такой, на котором проводились манипуляции с младенцем. Другие же полагают, что вина врача есть. По мнению отдельных граждан, если бы медик действовала правильно, то девочка бы не ударилась о край пеленального стола.