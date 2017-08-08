Багдад, 8 августа, 2017, 07:07 — ИА Регнум. 3 августа представители езидов провели мероприятие, призывающее напомнить о зверствах в отношении этого народа. Геноцид езидов, наряду с геноцидом других религиозных меньшинств Ближнего Востока, включая христиан и мусульман-шиитов, является повсеместно признанным. В марте 2016 года эти группы населения региона упомянул бывший на тот момент госсекретарем США Джон Керри. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постепенно выбивают из Сирии и Ирака, но развитие ситуации не так безоблачно, как хотелось бы. Судя по всему, власть в некоторых регионах будет переходить к самым мощным в военном отношении группировкам, а именно к курдам.

25 сентября пройдет референдум в рамках Курдской автономии со столицей в городе Эрбиль о признании независимого Курдистана. Этот процесс вызывает тревогу у езидских и христианских общин данной территории, которые хотели бы получить подтверждение своего официального статуса и гарантии прекращения притеснений в отношении их.

Каковы перспективы развития ситуации, узнайте в материале: Геноцид езидов и христиан: три года спустя

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