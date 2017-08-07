Москва, 7 августа, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Район Тушино оказался вновь втянутым в скандал с реновацией. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM жители дома №5 по Циолковской улице (граница районов Тушино и Покровское-Стрешнево), он попал в программу реновации по спискам недействительного собрания, которое провели силами местных коммунальщиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Наш дом изначально ни по каким критериям не походит под реновацию, он индивидуальной планировки, это не стандартное жилье массовой застройки, о которой прописано в программе. У нас появились активисты из коммунальных квартир, 2−3 человека, которые провели собрание во дворе дома, этакий междусобойчик», — заявила собственница квартиры Анжелика.

По её словам, на это собрание не были допущены те жильцы дома, что выступали против реновации.

«Я лично подходила на это собрание и говорила: я против. Они ответили, что мы собираем подписи только «за». Где поставить подпись «против»? Нигде ничего не надо. Они меня включили в то число, которое не проголосовало», — утверждает Анжелика.

По заявлению местной активистки Екатерины Петуховой, после собрания коммунальщиков другими жителями было проведено повторное собрание, решение которого, по жилищному кодексу РФ, должно было отменить предыдущее, так как большинство проголосовало против включения в программу реновации.

«По нашему собранию 58% участвовало, из них 44% против, остальные либо за, либо воздержались. Кворум 58% — это очень важно, потому что если кворум не набирает 50%+1 голос, то собрание считается несостоявшимся. У нас считалось состоявшимся, и по этому собранию мы блокирующую треть набрали и перебрали, потому что было постановление для входа в реновацию: нужно набрать 2/3+1, а для выхода 1/3 + 1 блокирующую, вот мы её набрали и перебрали. То, что они (коммунальщики, — прим. ИА REGNUM) набрали эти 2/3, не выдерживает никакой критики. Во-первых, по цифрам не получается. Если складывать 68% якобы участвующих и наши 44% против, 100% не получается. Во-вторых, мы знаем точно один случай подлога на собрании и докажем это в суде», — подчеркнула Екатерина Петухова.

Отметим, что после проведения повторного ОСС жителями были поданы обращения в управу района и Госдуму, иск в прокуратуру. Прокуратура дала ответ, что они видят в этом состав преступления и проведут расследование, но затем все материалы дела были «спущены» местному участковому, который в настоящий момент решением проблемы не занимается, утверждает Екатерина Петухова.

«Участковый тянет время, хоть это не его юрисдикция, этим должны заниматься совершенно другие люди, должна быть прокурорская проверка. Ему сбросили, чтобы от нас отвязаться. Ему положено было за 10 дней подать все запросы, он ничего не сделал, кроме того, что подал запрос в управу, но в управе нет письменного решения жильцов», — заявила она.

Она отметила, что необходимо было запросить протокол о собрании и решении жильцов у тех, кто проводил собрание, так как по закону все оригиналы голосования должны храниться в определенной квартире.

«Мы обращались во все инстанции абсолютно, включая районную жилищную инспекцию, нас «футболят» по вертикали власти, все дают отписки. Ощущение, что они просто замалчивают результаты. По жилищному кодексу РФ следующее собрание отменяет предыдущее, если оно противоположный результат даёт. Но его не заметили, потому что им было выгодно именно таким образом поступить. Видела много публикаций, что управа получает просто баснословные премии по 500 тысяч, даже рядовые сотрудники, чтобы в программу реновации было втянуто как можно больше домов. Я уверена, что у мэрии Москвы нет таких установок, но префектуры и управы — это государство в государстве. Как потом Москва будет это расхлебывать, вообще непонятно», — заявила Екатерина.

Отметим, по словам жильца дома Алексея, дом на Циолковской улице — 1957 года постройки, срок его эксплуатации составляет 150 лет. Износ дома, по официальным данным, составляет порядка 40%, капитальный ремонт фасада проводился в прошлом году, замену газовых труб проводили 3−4 года назад.

«Результаты должны быть прикреплены в mos.ru, там висит интересная приписка, что если результатов нет, голосование скорее всего проводили через «Активного гражданина». Но у нас на руках есть общее собрание собственников. Никто бы не возмущался, если бы это было меньше 1/3», — подчеркнул Алексей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Южного Тушино также заявили о неясном способе включения своих домов в программу реновации. Это произошло по результатам собраний, проводившихся после положенных сроков. Многие дома оказались «втянуты» в списки даже без проведения ОСС жильцов, утверждают собственники.

Отметим, ранее в Москве прошло несколько митингов против программы реновации. Жители заявляли, что опасаются программы, так как она может «развязать руки» городским властям и позволит сносить любые дома по личному усмотрению, также отмечались непродуманность программы, отсутствие данных о признании сносимых домов «ветхими» или «аварийными» по законной процедуре, опасность получения жилья, рыночная стоимость которого будет ниже уничтоженной квартиры и даже возможная экологическая катастрофа в Московской области из-за массового вывоза строительного мусора из столицы.