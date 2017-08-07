Вильнюс, 7 августа, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Литвы так и не получила от России информацию о поставках в страну пельменей, в которых были обнаружены опасные для жизни бактерии. Об этом сегодня, 7 августа, объявили в Генпрокуратуре Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

stafichukanatoly Пельмени

Из-за этого, уверяют литовские прокуроры, расследование не сдвигается с места. В качестве свидетеля в этом деле проходит депутат Сейма Литвы от фракции партии «Порядок и справедливость» Пятрас Гражулис.

Напомним, в продукции литовской компании Judex обнаружены опасные для здоровья бактерии. Экспорт продукции в Россию был остановлен, после чего началась реализация продуктов на местном рынке.

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