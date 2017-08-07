Тегеран, 7 августа, 2017, 15:12 — ИА Регнум. В ходе встречи президенты двух стран обсудили также широкий круг вопросов, касающихся как двустороннего, так и многостороннего взаимодействия.

president.am Встреча президента Ирана Хасана Рухани с президентом Армении Сержем Саргсяном

В этот раз, как и в ходе предыдущих армяно-иранских переговоров, было подчёркнуто, что в экономических отношениях между двумя странами существует большой потенциал, в направлении эффективного использования которого необходимо продолжать последовательную работу.

В остальных деталях переговоров, о которых сообщает пресс-служба армянского президента, также нет ничего нового. Энергетика, поставки иранского газа в обмен на электроэнергию, использование международных транспортных и транзитных путей, связывающих Персидский залив с Чёрным морем, а также подписание соглашения Ирана с ЕАЭС о зоне свободной торговле, нагорно-карабахский конфликт — вопросы, которые присутствуют в каждом пресс-релизе по результатам армяно-иранских переговорах на разном уровне. О них в преддверии своего визита в Иран говорил также Серж Саргсян в интервью иранским СМИ.

Однако обращает на себя внимание деталь, о которой ранее в официальных пресс-релизах не упоминалось.

«Была подчёркнута важность развития сотрудничества в трёхстороннем формате Иран-Армения-Туркменистан», — говорится в сообщении президентской пресс-службы. Правда не уточняется о каком именно сотрудничестве идёт речь.

Статистика армяно-туркменских отношений, мягко говоря, активностью не отличается. За последние несколько лет товарооборот между странами составил всего 0,2% общего оборота Армении.

В связи с этим можно предположить, что речь идёт о поставках туркменского газа в Армению через Иран.

Ранее сообщалось, что Ашбахад предложил Тегерану увеличить текущий объем газового свопа для Армении и Азербайджана до 15 млн куб м. в сутки.

Тема таких поставок для Армении не нова. Но раньше она упоминалась больше экспертами, а с начала 2017 г. уже на официальном уровне стала обсуждаться возможность активизации экономического сотрудничества с Туркменией.

9 января премьер Армении Карен Карапетян провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Армении Сейедом Каземом Саджади и чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Армении Мухаммедниязом Машаловым. Согласно пресс-службе правительства Армении, в ходе встречи в частности были обсуждены возможности и перспективы трехстороннего сотрудничества в энергетической сфере, а также была достигнута договоренность о формировании совместной рабочей группы и относительно предметного обсуждения конкретных программ.

28 марта Карен Карапетян в самый разгар предвыборной гонки в Армении побывал в Туркмении с официальным визитом. Хотя официальные сообщения о визите были бессодержательными, но армянская пресса утверждала, что без необходимости и серьезной причины премьер бы не полетел в Туркменистан.

Сразу же интересные подробности разыскались в архивах. В 2004−05 гг., когда Карапетян руководил «АрмРосГазпромом», Туркмения поставляла Армении газ на более чем $100 млн в год, причем довольно дешевый газ, но с 2006 г. поставки прекратились.

13 января 2017 г. на пресс-конференции в Ереване Карен Карапетян заявил, что правительство Армении работает над различными своповыми схемами получения газа. По словам премьера, своповые поставки газа в Армению были обсуждены с послами Ирана и Туркменистана в первый рабочий день 2017 года.

Комментируя сообщение о своповых поставках туркменского газа в Армению, заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян отметил, что в случае с Арменией речь идет об объемах значительно меньших. По его словам, пропускная способность газопровода Иран — Армения составляет всего 6 млн куб м. газа в сутки. И обеспечить столь значительные объемы свопа физически просто невозможно.

«В этом сообщении есть несколько неточностей, но то, что переговоры идут, это факт. Когда будут результаты, тогда они будут представлены общественности», — отметил заместитель министра в начале марта.

По словам начальника отдела Европы министерства иностранных дел Туркмении Сердара Дурдыева, по взаимодействию в энергетической сфере между Туркменией и Арменией есть разные схемы сотрудничества.

«Есть потенциал. Туркменистан — одно из направлений сотрудничества в нефтегазовой сфере в западном направлении, соответственно и во время встреч на высоком уровне с вашим президентом эта тема всегда затрагивается. Пока конкретных проектов нет, но есть идеи, есть перспективы поставок туркменского газа в западном направлении. Сейчас может быть рановато говорить о конкретных проектах, но различные схемы прорабатываются. Армения — это серьезный партнер в логистическом плане — перенаправления туркменских энергоресурсов на Запад, в том числе и через Кавказский регион. Поэтому, в этом смысле, я думаю, есть интересные планы, есть проекты и как говорится при благоприятных условиях можно будет их реализовывать», — заявил туркменский дипломат в марте 2017 г. (цитата по «АрмИнфо»).

Напомним, что весь объём газа, который использует Армения в промышленных и бытовых целях поставляется через территорию Грузии российской компанией «Газпром». Время от времени транзит через Грузию становятся предметом обсуждений в контексте отношений между Москвой и Тбилиси.

Второй газопровод из Ирана, армянская часть которого также принадлежит «Газпрому», не способен обеспечить необходимые объёмы. Он используется для программы «газ в обмен на электроэнергию», по которой Армения в обмен на газ поставляет в Иран электроэнергию.

По мнению аналитиков, вполне возможно, что Армения стремится наладить своповые поставки туркменского газа по территории Ирана. Речь идет о поставках с одной стороны туркменского газа в Иран, который, в свою очередь, аналогичные объемы будет импортировать с другой стороны в Армению.