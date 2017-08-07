Москва, 7 августа, 2017, 15:07 — ИА Регнум. В России показатели рынка труда демонстрируют позитивную динамику. За год (август 2016 года) число официально зарегистрированных безработных снизилась почти на 145 тысяч человек — до 796 тысяч. Об этом сегодня, 7 августа, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин, сообщили в министерстве.

Бен Шан. Безработные. 1938

Кроме того, отмечается значительное снижение численности работников, занятых в неполных режимах работы: за год — на 133,8 тыс. человек

Так, если на начало августа 2016 года в режимах неполной занятости трудились 261,6 тыс. человек, то сейчас — 127,8 тыс.

По словам Топилина, работодатели стали активнее нанимать персонал.

В августе 2017 года количество вакансий в органах службы занятости составляет почти 1,7 миллиона единиц, в августе 2016 года было только 1,4 миллиона.

Добавим, за неделю (26 июля — 2 августа) численность безработных граждан в России уменьшилась на 0,7% и составила 796 тыс. 064 человека. Годом ранее этот показатель составлял 940 тыс. 670 человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 67 регионах. В 15 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Не изменилась численность безработных в республиках Коми, Ингушетия, Новгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число безработных снижается более четырех месяцев. С 15 марта 2017 года (923 тыс. 615 человек).

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