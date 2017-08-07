Москва, 7 августа, 2017, 14:54 — ИА Регнум. На нефтяном рынке8 августа, по всей видимости, стоит ожидать торговли в узком коридоре $51,50−52,50 по сорту Brent, только в отличие от понедельника (7 августа) можно ожидать движения уже от нижней к верхней границе, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

ИА REGNUM Рубль

«В дальнейшем стоит ожидать пробой вверх и выход на новые максимумы, однако катализатором этого, судя по всему, станет отчет от Минэнерго США по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов. Отчасти можно надеяться, что волатильность в торги привнесут новости из Абу-Даби, где представители стран участниц-венского соглашения об ограничении нефтедобычи постараются найти механизм влияния на недисциплинированных коллег», — пояснил эксперт.

Однако, по его мнению, это уже заложено в цене, те «лишние» 200 тыс. барр/сутки, на которые ссылался министр энергетики РФ Александр Новак на прошедшем саммите в Питере. С другой стороны снижению котировок будет препятствовать общий оптимизм на рынке после хороших данных по американскому рынку труда.

«Исходя из того, как складываются торги на внутреннем валютном рынке во вторник можно ожидать падения курса доллар/рубль ниже 60 рублей, евро — ниже 70,50 рубля. Указанные отметки 7 августа были использованы в качестве плацдарма для продолжения наступления покупателями валюты, однако характер торгов показывает, что в моменте санкционный фактор уже исчерпал себя», — отметил он.

«Внимание переключается на относительную недооцененность рубля на фоне прошедшего «ралли» на рынке энергоносителей. То, как складывается сейчас там ситуация позволяет предполагать, что это расхождение может усилиться в том случае, если рубль останется без движения. Поэтому вторник (8 августа) должен дать национальной валюте возможность проявить себя в полной мере и показать, что прошедшее 4 августа движение после позитивных данных по американскому рынку труда не кажется каким-то случайным», — считает Вернер.

«В перспективе нескольких недель, рубль может этим не ограничиться и попытаться укрепиться до 68 рублей против евро и до 58,50 рубля против доллара», — полагает эксперт.

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