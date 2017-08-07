Махачкала, 7 августа, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Мэр Махачкалы Муса Мусаев опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что машина из его сопровождения оказалась угнанной. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Аль-Гимравий Мэр Махачкалы Муса Мусаев

«Я никогда не имел автомобиль «левого» происхождения. К большому сожалению, в этой системе не только автомобили «левые». Успехи города не всегда радуют систему!», — написал Мусаев, не уточнив, о какой системе идёт речь.

Ранее газета «Аргументы и факты в Дагестане» сообщала о том, что две машины из кортежа Мусаева были задержаны и доставлены на штрафстоянку. Позднее в социальных сетях появилась фотографии сводки отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы, где сообщалось о том, что на автомобиле «Тойота Ленд Крузер-200» за госномерами М004МА 05RUS идентификационный номер кузова изменен с помощью механического воздействия. Автомобиль доставлен на штрафную стоянку, собран материал. Пользователи соцсетей уверены, что на этой машине ездит охрана махачкалинского мэра.

В пресс-службе МВД по Дагестану ИА REGNUM подтвердили информацию о задержании указанной машины с «перебитым» номером кузова. Но сообщили, что автомобиль оформлен на физическое лицо и отношение его к махачкалинской мэрии пока не установлено.

ИА REGNUM сообщало об ещё одном «дорожном происшествии», связанном с мэром Махачкалы. В мае 2016 года сын мэра Бадрудин Мусаев стал участником конфликта с полицейскими. По данным полиции, Мусаев-младший совершал дрифт на центральной улице Махачкалы, а когда сотрудники ДПС пытались его остановить, спровоцировал драку с ними. В результате двое сотрудников получили ушибы, второму был сломан палец. Бадрудину Мусаеву предъявлено обвинение по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Сам Мусаев заявил о своей невиновности. Сейчас дело рассматривает Советский суд Махачкалы.

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