Вашингтон, 7 августа, 2017, 12:26 — ИА Регнум. В лагерь, находящийся в США, для людей, называющих себя трансгендерами, набирают детей от 4 лет, сообщает 7 августа Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ. США

Лагерь расположен в штате Сан-Франциско. Он предназначен для транссексуалов — людей считающих свой пол противоположным тому, что был зарегистрирован при рождении.

Кроме того, в нем находятся дети от 4 до 12 лет, у которых, как считают организаторы данного лагеря, нестабильная гендерная идентичность. То есть половая принадлежность у подобных детей меняется в зависимости от внешних факторов.

Данный факт делает лагерь в Сан-Франциско единственным в своем роде местом для школьников: здесь находятся около 60 детей.

Один из мальчиков, считающих себя девочкой, поделился своим восторгом от возможности называть себя представительницей женского пола.

«Я сестра. Я дочь. Я принцесса», — заявил Грейси Максвелл, обрадованный тем, что может стать представителем женского пола.

В следующем году организаторы данного лагеря планируют открыть филиалы в других штатах, чтобы распространить подобную практику на большее количество несовершеннолетних.