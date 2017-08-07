Рим, 7 августа, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Отпуск президента России стал отличным информационным поводом для итальянских СМИ, чтобы напомнить о «российской пропаганде».

Скриншот с сайта youtube, RT на русском Охота Владимира Путина на щуку в Туве

«Скоро президентские выборы в России, и Путин снова принялся за своё — демонстрацию физической формы», — пишет La Repubblica.

Итальянская редакция Huffingtonpost напоминает, что Владимир Путин и Дональд Трамп пошли в отпуск с той разницей, «которая напоминает ту огромную пропасть, разделяющую Москву и Вашингтон в международной политике».

Лидер Кремля с гордостью показывает фотографии прошлых дней в Сибири на рыбалке, как обычно, свою голую грудь он использует в пропагандистских целях. Лидер Белого дома ушел в отпуск почти на цыпочках, даже без традиционной пресс-конференции, укрылся в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, в то время как бушует «Рашагейт».

"Путину (по крайней мере в рамках отпуска) нечего скрывать, у него есть что выставить напоказ. Например, хорошую физическую форму, несмотря на его 64 года», — пишет издание.

За семь месяцев до президентских выборов лидер Кремля появился на телевидении в одежде рыбака (с удочкой и с подводным ружьем) во время недавней экскурсии на озеро в горах Южной Сибири.

Путин, который любит показать себя как спортивного и предприимчивого человека, не гнушается быть пойманным в объектив без рубашки во время рыбалки. На лодке вместе с ним был верный министр обороны Шойгу. Президент России, безусловно, не новичок в подобных мероприятиях. В статье отмечается, что западные зрители уже видели, как Путин блестяще играет в хоккей с бывшими звездами (конечно, забил гол), как летает на борту истребителя, водит машины «Формулы-1» и даже управляет дельтапланом в стае стерхов.

«Не на что жаловаться: он знает, как делать пропаганду», — пишет Huffingtonpost.

Euronews же сравнил отпуска президентов России и Украины. Официальные источники почти одновременно опубликовали видео отпусков Владимира Путина и Петра Порошенко. Путин отправился рыбачить в Сибирь.

«Хотя Путин официально не объявил о своей кандидатуре, его акция может рассматриваться в предвыборных целях, потому что через семь месяцев в России пройдут президентские выборы в контексте новых санкций со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов Америки», — сообщает информационный канал.

Президент Украины Петр Порошенко на борту бомбардировщика полетел на военную базу в Винницу. Сделал он это, по мнению Euronews, потому что его популярность резко упала за последние три года, и последние опросы не предвидят победу на выборах в 2019 году, так как многие граждане сомневаются в способности Порошенко уладить конфликт на востоке страны и победить коррупцию.

Итальянцы не разделяют мнения местных СМИ, но комментируют новость в социальных сетях, восхищаясь физической формой и закалкой президента России: «Наш Джентилони (премьер-министр Италии — прим. ИА REGNUM ) умер бы уже в тот момент, когда прыгнул в холодное озеро», «Ренци (лидер демократов — прим. ИА REGNUM ) младше Путина, и у него живот в два раза больше», «Путин молодец во всем, именно поэтому западные правительства, годные только для того, чтобы услуживать банкам, умирают от зависти, как только слышат его имя».