Москва, 7 августа, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные припараты (ЖНВЛП) подешевели с начала 2017 года в России примерно на 3,2%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group, специализирующегося на анализе фармацевтического рынка.

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«С начала года цены на ЖНВЛП упали на 3,2%», — говорится в сообщении.

Газета уточняет, что стоимость ЖНВЛП российского производства снизилась на 4,7% — средняя стоимость пачки такого препарата упала с 71,6 руб. до 68,2 руб. Иностранные препараты, напротив, подорожали на 1,4% — до 186,8 руб.

Несмотря на снижение стоимости лекарств, выручка от их продажи в первом полугодии выросла на 12,3% в сравнении с тем же периодом 2016 г.

«За первые 6 месяцев этого года аптеки заработали на продажах ЖНВЛП 113,8 млрд рублей, а годом ранее — 101,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.