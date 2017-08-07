Москва, 7 августа, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Проект поправок к закону об ОСАГО, ориентированных в первую очередь на защиту автовладельцев, подготовлен Министерством финансов Российской Федерации. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.

Prostrahovanie24.ru ОСАГО

«Предложенный Минфином проект поправок к закону об ОСАГО оказался ориентирован в первую очередь на защиту автовладельцев: по крайней мере на первом этапе либерализации министерство готово предоставить страховщикам право только снижать, а не повышать тарифы», — говорится в сообщении.

При этом страховщики смогут самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри утвержденных ЦБ базовых значений. Сейчас «вилка» тарифов устанавливается регулятором на каждый вид транспорта.

Вынося решение по тарифу, страховщик будет учитывать характеристики автомобиля, цели его использования и вид собственника. Важным фактором для установления тарифа станет манера вождения водителя (проект предусматривает установку страховщиком устройств телематики), нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 км в час, выезды на встречную полосу, проезды на красный, вождение в нетрезвом виде и так далее.

Максимальный размер страховой премии по ОСАГО, согласно поправкам, не сможет превышать трехкратного значения базовой ставки тарифа.