Москва, 7 августа, 2017, 07:55 — ИА Регнум. В России утверждён паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Основная цель проекта — к концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 года — до 60%.

Также увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 38% в 2019 году и до 45% в 2025 году.

Кроме того, планируется снизить употребления табака среди взрослого населения с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 2025 году; а потребление алкогольной продукции снизить с 10 л в 2017 году до 9,3 л в 2019 году и до 8 л в 2025 году.

«Приоритетный проект направлен на увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом», — говорится в официальном документе.

Срок реализации проекта: с июля 2017 года по 2025 год (включительно).

Напомним, приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни» утвержден по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в конце июля 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области около 2,3 млн человек (порядка 35%) систематически занимаются физкультурой и спортом. Занятия спортом в Москве пользуются большой популярностью среди всех групп горожан. Более половины москвичей (62%) занимаются спортом, еще 22% жителей не занимаются, но хотели бы.