Париж, 6 августа, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Лидер общественного движения «Национальное равенство» Тьерри Поль Валетт, который является автором петиции, считает, что у Брижит Макрон и так есть несколько помощников.

Presidencia de la República Mexicana Брижит Макрон

«Нет ни одной причины, по которой супруга главы государства должна получать деньги налогоплательщиков», — говорится в тексте петиции.

Отметим, что петиция обнародована на платформе Change.org.

23 июля исследовательский центр Ifop провел опрос для французского издания Journal du Dimanche, согласно которому, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился за месяц на 10% (с 64 до 54%).

По мнению экспертов, падения рейтинга произошло на фоне широкой критики со стороны противников и поддерживающих их СМИ, вызванной рядом решений президента о сокращении бюджета. Некоторые принятые Макроном меры были названы «драконовскими».