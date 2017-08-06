Луганск, 6 августа, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Люди из подконтрольного киевским властям поселка Золотое за неделю написали более 20 заявлений о мародерстве и грабежах, в которых подозревают бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 6 августа, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

«Вновь прибывшие военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством и незаконным занятием жилых помещений в районе населенного пункта Золотое. Количество заявлений с обвинением военнослужащих ВСУ в мародерстве и грабежах, поступивших в районный отдел полиции за неделю, составило более двадцати», — рассказал представитель оборонного ведомства.

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Андрей Марочко также добавил, что командование «АТО» пытается скрыть дорожно-транспортное происшествие, в котором пьяный солдат ВСУ на грузовике у населенного пункта Опытное насмерть сбил мирного жителя.

«В районе населенного пункта Опытное 22 июля 2017 года рядовой ВСУ Понамаренко, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки ЗИЛ, совершил наезд на пешехода Коваль, после чего скрылся с места происшествия», — отметил подполковник.

Из-за боязни родственников погибшего, руководство Вооруженных сил Украины скрывает этот факт.

«В результате ДТП гражданин Коваль скончался на месте. Спустя 30 минут Понамаренко допустил наезд на автомобиль марки «Рено Меган», в этот раз обошлось без жертв. Ввиду отсутствия обращений родственников погибшего, командованием ВСУ принято решение о скрытии данного факта от вышестоящего руководства», — пояснил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, Марочко сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили по территории Луганской Народной Республики 37 боеприпасов.

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«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Славяносербск, Молодежное, Желобок, Логвиново и Калиново. Всего по территории Республики было выпущено 37 мин. При обстрелах ВСУ применяли 120 и 82 мм минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие», — уточнил подполковник.

Всего за прошедшие сутки украинская армия семь раз обстреляла позиции Народной милиции ЛНР.