Симферополь, 6 августа, 2017, 16:00 — ИА Регнум. На южном берегу Крыма энергетики ввели график временного отключения электроснабжения ряда городов из-за превышения допустимой нагрузки на воздушной линии электропередач «Симферополь — Ялта». Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики России.

Кондиционеры

«6 августа, в 10:33 по Москве, отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт (…) в энергорайоне ЮБК. Причина: превышение допустимой токовой нагрузки по ВЛ 110 кВ «Симферопольская — Ялта». Информация уточняется», — сказано в заявлении Минэнерго РФ.

Дело в том, что на полуострове установилась жара в 38−40 градусов Цельсия, из-за этого местные жители и туристы активно пользуются кондиционерами.

Напомним, суммарное потребление электроэнергии Крыма составляет порядка 1280 МВт. Собственные мощности дают крымской энергосистеме 195 МВт, генерация мобильных ГТЭС — 285 МВт. Переток мощности со стороны Объединённой энергосистемы Юга России по энергомосту составляет до 800 МВт.

В Крыму ведется активное строительство новых электростанций.