Донецк, 6 августа, 2017, 14:33 — ИА Регнум. В августе на побережье Азовского моря продолжает работу Республиканский форум молодежи «Море». С 5 августа начала работу вторая смена форума «Будущее Республики», в которой принимают участие около 100 молодых людей со всего Донбасса, в том числе с территорий, подконтрольных Украине.

Dnr-online.ru Александр Захарченко на Республиканском форуме «Море»

В мероприятии принимают участие глава республики Александр Захарченко и заместитель Председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников. Организаторами форума выступили Министерство молодежи спорта и туризма при поддержке Министерства образования и науки и других ведомств.

Общение главы республики с молодежью проходило в формате открытого диалога. Отвечая на вопрос студента Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР Руслана Завродского о возможности повышения стипендии, Александр Захарченко отметил, что в первую очередь необходимо повысить пенсионные выплаты.

«Уже 200 лучших студентов республики будут получать повышенную стипендию в размере 3000 рублей. Но сейчас остро стоит вопрос повышения пенсионных выплат. Планируем осенью в республике повысить пенсии. А уже следующим шагом будет вопрос повышения стипендии». — пояснил Захарченко.

Напомним, в 2017 минимальная пенсия по ДНР составляет 2600 рублей. По мнению правительства ДНР, эта сумма покрывает текущие расходы пожилого человека. В соответствии с официальными данными, средний размер пенсионных выплат в ДНР равен 5000 рублей. По предварительным расчетам, органы власти ДНР тратят на пенсионные выплаты 28 миллиардов в год.

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