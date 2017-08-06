Москва, 6 августа, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днём железнодорожника. Поздравительная телеграмма президента опубликована сегодня, 6 августа, на сайте Кремля.

В. Царев. Слава советским железнодорожникам! 1951

В поздравительной телеграмме Путин напомнил, что нынешняя дата для железнодорожного комплекса России особая — ровно 180 лет назад в Российской Империи была запущена первая железная дорога.

Путин считает, что за прошедшее время железнодорожная отрасль добилась поистине выдающихся результатов и сыграла важную роль в экономическом развитии страны, а также налаживании прочных связей между регионами.

«Благодаря ответственному, напряжённому труду многих поколений инженеров, специалистов, рабочих были сооружены десятки тысяч километров путей, построены железнодорожные станции, вокзалы и другие объекты транспортной инфраструктуры. Заложен мощный технический, технологический, кадровый потенциал», — сказано в телеграмме президента.

Российский лидер рад, что нынешнее поколение железнодорожников — достойные продолжатели замечательных традиций своих предшественников.

Он отметил, что железнодорожники уделяют неустанное внимание качественной модернизации коммуникаций и подвижного состава, повышению уровня безопасности и надёжности перевозок. Идёт внедрение современных управленческих, логистических схем, новых сервисов и услуг.

«Особо отмечу значимый вклад железнодорожников в запуск Московского центрального кольца, в подготовку и проведение крупнейших спортивных мероприятий — Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Уверен, что столь же эффективно будут воплощены в жизнь и другие масштабные программы», — пишет президент.