Каракас, 6 августа, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Симпатизирующая венесуэльским оппозиционерам испанская АВС, комментируя факт отставки, написала, что «Николас Мадуро потребовал принести ему голову генпрокурора» (образно, разумеется). Выходящая в Каракасе проправительственно ориентированная газета Ultimas noticias сдержанно, без плясок на костях поверженного противника, отметила, что «Конституционная Ассамблея начала исполнять свою историческую миссию, которая продлится не менее двух лет».

Efecto Eco Венесуэла. 2017

Назначенный вместо Ортеги на должность генпрокурора Тарек Уильям Сааб, до этого момента занимавший пост омбудсмена, заверил депутатов, что будет внимательно следить за соблюдением законов в стране и не допустит, чтобы кто-то из ее граждан подвергался безнаказанному преследованию и ущемлению прав.

Пресса обеих сторон, оценивая события субботы, сошлась в одном: после начала работы нового парламента президент Мадуро почувствовал себя значительно увереннее. Правда оппозиционеры при этом пообещали, что «режим теперь начнет закручивать гайки», а сторонники правительства этот же процесс назвали «наведением порядка ради мира, спокойствия и развития страны».

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