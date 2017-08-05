Новочеркасск, Ростовская область, 5 августа, 2017, 21:31 — ИА Регнум. В Новочеркасске власти города намерены рассмотреть на комиссии вопрос о переименовании улицы имени Ивана Каляева в улицу Антоновскую. Кто инициировал рассмотрение этого вопроса — неизвестно. Общественники призывают власти отказаться от переименования, их поддерживает большинство жителей улицы.

Иван Каляев

Открытое письмо

Мэру города Новочеркасска, г-ну Киргинцеву Владимиру Витальевичу

Председателю Городской Думы города Новочеркасска, г-ну Лысенко Юрию Евгеньевичу

Начальнику Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Новочеркасска, г-же Грицай Ольге Вячеславовне

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10 июля 2017 года на сайте администрации города Новочеркасска было опубликовано уведомление Управления архитектуры и градостроительства «о рассмотрении вопроса на комиссии по топонимике о переименовании улицы Каляева в улицу Антоновскую или присвоении ей нового наименования».

В сообщении не указана причина предложения о переименовании улицы, но мы предполагаем, что поводом могло стать обращение, сделанное 8 июня 2017 года председателем Совета Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Леонидом Решетниковым. В нем он призвал «к очищению России от навязчивой героизации террористов, заговорщиков, разрушителей государственного порядка и традиционных устоев русской жизни, <…> отказаться от прославления имени террориста и переименовать разбросанные во множестве по всей стране улицы, связанные своим названием с деятельностью Каляева».

В связи с данной инициативой следует указать на необходимость соблюдения в этом вопросе обязательной традиционной демократической нормы. А именно — определяющим фактором в вопросе переименования должно быть мнение жителей города. Именно они должны решать, как могут называться улицы Новочеркасска. Мы считаем, что без широкой народной поддержки, выраженной через социальные опросы, а также открытые общественные обсуждения, принятие решений о переименовании — недопустимо!

В первую очередь нужно учесть мнение граждан, проживающих на переименовываемой территории. Чтобы выяснить их позицию, активисты движения «Суть времени» провели предварительный блиц-опрос. Мы задали нескольким десяткам жителей улицы вопрос: «Одобряете ли вы возможное переименование улицы Каляева в городе Новочеркасске?». Результат следующий: ответили «Нет» — 82% опрошенных, «Мне все равно» — 15% опрошенных и всего 3% высказалось за переименование.

Кроме того, мы задали и такой вопрос: «Знаете ли вы, что Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Новочеркасска объявило о предстоящем рассмотрении вопроса о переименовании улицы Каляева в улицу Антоновскую или присвоении ей нового наименования?».

Ответ «Нет» мы получили от 40% опрошенных. Таким образом, предварительный мини-соцопрос свидетельствует о том, что жителей города надлежащим образом не информируют, а также не спрашивают их мнения об инициативах местной власти. А это, подчеркнем еще раз, недопустимо в демократическом государстве, где диалог власти с обществом является основной нормой.

Автор обращения о переименовании улицы Каляева призывает «к очищению России от навязчивой героизации террористов, заговорщиков, разрушителей государственного порядка».

И здесь хотелось бы несколько подробнее остановиться на личности данного революционного деятеля и, главное, на том сложном и трагическом периоде нашей истории, наступившем в начале XX века. Именно тогда царская власть уже фактически не выражала чаяния российского народа, отказывалась решать насущные проблемы многомиллионного крестьянства, которое составляло более 75% населения страны, растущего рабочего класса, а также части элиты, требовавшей «демократических преобразований в России».

Ведь отсутствие решения этих проблем привело к Русской революции 1905 года, допущенным тогда властью многочисленным жертвам среди трудящихся и, соответственно, к ответу части российской интеллигенции, боровшейся за интересы народа. И ответ этот в ряде случаев принимал достаточно жесткий характер, как, впрочем, и действия беспощадной по отношению к трудящимся власти.

Российский поэт и революционер Иван Платонович Каляев являлся членом Боевой организации партии эсеров. В феврале 1905 года Каляеву было поручено убийство (на тот момент бывшего московского генерал-губернатора) командующего Московским военным округом Сергея Александровича Романова. Обратим внимание на то, что великий князь Сергей Александрович являлся ярым сторонником вооруженного разгона шествия 9 января 1905 года в Петербурге, в результате которого, по различным данным, погибло от 100 до 200 и было ранено от 300 до 800 человек.

Покушение назначили на 2 февраля. Однако, когда Каляев уже приблизился к карете с бомбой в руках, он увидел, что рядом с князем находятся жена и малолетние дети. И тогда Каляев отказался от покушения, что, заметим, нехарактерно для того образа «террориста», который пытается представить общественности автор обращения о переименовании улицы.

Тем не менее, 4 февраля, когда один из инициаторов «кровавого воскресенья» находился в карете без семьи, Каляев выполнил задание. Он был задержан на месте преступления и сразу же признался в содеянном. Необходимо отметить, что вдова убитого подавала прошение императору о помиловании Каляева и встречалась с ним в тюрьме. Каляев в письме товарищам так передал свои слова княгине: «Моя совесть чиста, мне очень больно, что я причинил вам горе, но я действовал сознательно, и если бы у меня была тысяча жизней, я отдал бы всю тысячу, не только одну».

На суде, состоявшемся 5 апреля 1905 года в Москве, Каляев выступил с обличительной речью в адрес царского режима, под которой подписался бы каждый болеющий за дальнейшую судьбу России гражданин.

Цитата: «Я — не подсудимый перед вами, я — ваш пленник. Мы — две воюющие стороны. Вы — представители императорского правительства, наемные слуги капитала и насилия. Я — один из народных мстителей, социалист и революционер. Нас разделяют горы трупов, сотни тысяч разбитых человеческих существований и целое море крови и слез, разлившееся по всей стране потоками ужаса и возмущения. Вы объявили войну народу, мы приняли вызов!.. Вы готовы признать, что существуют две нравственности. Одна для обыкновенных смертных, которая гласит: «не убий», «не укради», а другая нравственность политическая для правителей, которая им все разрешает. И вы действительно уверены, что вам все дозволено и что нет суда над вами… Я вижу грядущую свободу возрожденной к новой жизни трудовой, народной России. И я рад, я горд возможностью умереть за нее с сознанием исполненного долга».

Из приведенной выше информации видно, что Каляев — сложная историческая фигура, не являющаяся «террористом» в современном понимании этого слова. Это был один из убежденных борцов за лучшую жизнь для бесправных, униженных и угнетенных трудящихся Российской Империи.

При этом особо следует подчеркнуть, что мы ни в коем случае не оправдываем применение в классовой борьбе «политического террора». Мы просто указываем на то, что, к сожалению, в то сложное и трагическое для страны время это являлось вынужденной реакцией на зверства царского режима.

Действия современных террористов направлены на массовое уничтожение и запугивание простых граждан, в то время как действия эсера Каляева в 1905 году — это политический террор против представителей правящего класса в условиях его безраздельного господства и фактического отсутствия общепринятых сегодня демократических процедур, возможности легальной политической борьбы в современном ее понимании. Мы категорически против убийства как метода политической борьбы, но в то же время считаем недопустимым оценивать события и исторических деятелей прошлого в отрыве от исторического контекста, основываясь исключительно на современных формально трактуемых нормах.

Руководство нынешнего российского государства призывает граждан страны с уважением относиться ко всем периодам нашей истории.

Так, в своем ежегодном Послании к Федеральному Собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин сказал: «Наступающий, 2017 год — год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революций в России… Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением… Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна».

К более глубокому пониманию российской истории призывает в своих выступлениях и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Цитата: «Не было достаточно справедливым российское общество во время империи. И социальные, и имущественные расслоения. И этот фактор был использован всеми этими пропагандистами… Но стремление-то к справедливости присутствовало в революционном процессе, и разве мы можем сказать, что плохо то, что люди стремились к справедливости?».

В этом контексте вызывает тревогу дальнейшая инициатива общества «Двуглавый орел». Оно не ограничивается претензиями только к названиям улиц в честь Каляева.

В июле 2017 года эта организация выступила с новой акцией «Улицы России — без имен террористов!». Было заявлено: «Пора делать новый шаг в этом направлении. Иван Каляев — всего лишь одна личность в огромном сонме преступников, бросавших бомбы, организовывавших покушения на русских царей и членов императорского семейства, стрелявших в представителей власти, офицеров и солдат… Надо избавиться от имен всех террористов во всех городах, селах и деревнях России. От Желябовых, от Каракозовых, от Гриневицких, Халтуриных, Засулич и прочих, имя же им легион».

Получается, что, по планам общества «Двуглавый орел», переименование улицы Каляева есть лишь первый шаг на дальнейшей дороге переименований. Очевидно, что целью здесь является избавление страны от всех советских топонимов.

А данный процесс может иметь необратимые последствия для нарушения гражданского мира и политической стабильности в России!

Подчеркнем, что российское общество относится к советскому периоду нашей истории с большим уважением. Это показывает, например, проведенный в 2011 году всероссийский социологический опрос-исследование АКСИО-2, где было представлено мнение граждан России о попытке провести «десоветизацию» и «десталинизацию» в нашей стране.

Один из главных результатов данного соцопроса следующий. 86% респондентов (из 24,5 тыс. опрошенных) на вопрос: «Как следует поступать российской власти в отношении советского периода нашей истории?» ответили: «Официально признать величие СССР, всемирное значение его достижений, величие идей, на которых он был построен, величие советского народа, спасшего мир от фашизма».

Попытка начать очередной этап «десоветизации» в России очень напоминает кампанию по «декоммунизации», которая проходит в последние годы на Украине. Подчеркнем, что именно политические радикалы, ненавидящие советское прошлое и борющиеся с памятью о нем, привели Украину в 2014 году к государственному перевороту, гражданской войне и разрушению территориальной целостности страны.

Напомним, в Новочеркасске еще в 2011 году звучало предложение убрать все названия, данные улицам в советский период, и вернуть дореволюционные.

У данной проблемы есть и другой немаловажный аспект. Согласно пункту 23 положения «О порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе Новочеркасске», «финансирование расходов, связанных с присвоением наименований Территориям осуществляется Администрацией города Новочеркасска за счет средств местного бюджета и иных источников».

По информации с сайта Гордумы Новочеркасска, на 1 января 2017 года общая сумма муниципального долга составила 615,9 миллионов рублей. В условиях снижения реальных зарплат и катастрофической нехватки бюджетных средств дополнительные расходы на реализацию чьих-то сомнительных политических инициатив по переименованию улиц Новочеркасска выглядят возмутительно. Не стоит забывать и о том, что переименование улицы заставит ее жителей потратить время на изменение документов. Это не может не стать лишним поводом для возмущения граждан и нарастания недоверия к органам власти!

Мы считаем, что в подобных условиях борьба с названиями, данными в советский период, недопустима! Ибо этот процесс может привести только к росту напряженности в российском обществе и негативному отношению к власти, что недопустимо накануне выборного 2018 года.

К нашему обращению приложены бланки с подписями 53 жителей улицы, которые высказались против переименования и поручили нашему движению передать их мнение властям города.

Новочеркасское отделение Всероссийского общественного движения «Суть времени» и его союзники в регионе готовы и дальше проводить широкий соцопрос и открытые обсуждения по данному вопросу.

Исходя из вышеизложенного, мы, жители города Новочеркасска, обращаемся в Администрацию г. Новочеркасска, Городскую Думу г. Новочеркасска, а также в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Новочеркасска и требуем:

Вынести предложение о переименовании улицы И. П. Каляева на открытое общественное обсуждение (если такое переименование действительно готовится).

Изменить Положение «О порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе Новочеркасске» с добавлением в качестве обязательных условий переименования городских объектов:

Проведение опроса среди жителей территории переименования для выявления их отношения к предложению о переименовании.

Проведение открытого общественного обсуждения предложений о переименовании с обязательным оповещением жителей территории переименования.

С уважением,

руководитель Новочеркасского отделения Всероссийского общественного движения «Суть времени»

Тимонин Д. С.