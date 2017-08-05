Донецк, 5 августа, 2017, 18:39 — ИА Регнум. В Донецке 5 августа состоялась свадьба американского военного корреспондента Патрика Ланкастера и местной жительницы Ольги Астаниной. Венчание проходило в самом большом православном соборе города — храме благоверных князя Петра и княгини Февронии, которые являются покровителями семейных ценностей.

Свадьба

Патрик Джон Ланкастер раньше жил в США в штате Миссури. На Донбасс он приехал, чтобы освещать события гражданской войны. Со своей будущей женой Ольгой американец случайно познакомился в октябре 2014 года в Донецке.

Вскоре между молодыми людьми завязались отношения, результатом которых стало появление на свет их сына, который на сегодняшний день является одновременно гражданином двух стран — ДНР и США.

После венчания молодожены ответили на вопросы прессы, в частности, сам Патрик рассказал, что ради венчания специально принял православие, а супруга военкора заметила, что уезжать с Донбасса они не планируют, а в Соединенные штаты Америки поедут разве что в гости к родителям мужа.

Свадебное торжество продолжилось прогулкой молодых по городу и праздничной церемонией с последующим банкетом.

Супруга Ланкастера, отвечая на вопросы журналистов о том, как родители отнеслись к выбору жениха, пошутила: «удивления не было, нормально, мы все люди, просто языковой барьер мешает, США, либо Украина, главное, чтобы человек был хороший, а он хороший, он самый лучший».

Патрик общаясь с журналистами и отвечая на вопрос, как ФБР отреагировало, сказал, что сотрудники этого ведомства приходили к его маме домой 7 месяцев назад и задавали много вопросов, но все хорошо закончилось.

Напомним, что Патрик Ланкастер приехал в Донецк освещать агрессию Вооруженных сил Украины вместе с британским журналистом Грэмом Филлипсом.