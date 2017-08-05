Луганск, 5 августа, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил Украины в так называемой зоне АТО совершили поджог одного из взводных опорных пунктов, чтобы скрыть недостачу украденного военного имущества и продовольствия. Об этом 5 августа на брифинге в Луганске заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Mil.gov.ua Украинский солдат

Он проинформировал, что Народная милиция получает новые факты хищения военного имущества и боеприпасов в зоне АТО.

«В целях скрытия недостачи военного имущества и боеприпасов, выявленной во время ротационных мероприятий подразделений 24-й и 10-й бригад ВСУ, 28 июля 2017 года личным составом 24-й бригады устроен умышленный поджог взводного опорного пункта в районе Новоалександровки. За помощь в сокрытии инсценировки военному коменданту подполковнику Пушкарю, прибывшему на место происшествия, было обещано хорошее вознаграждение, которое он должен был получить после завершения разбирательства», — рассказал подполковник.

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Кроме того, по данным разведки Народной милиции, в отдельных районах зоны «АТО» военнослужащие ВСУ систематически оставляют передовые позиции.

«Связанно это с отсутствием должного продовольственного обеспечения и нежеланием военнослужащих продолжать участие в войне на стороне предавшего их правительства», — констатировал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Марочко добавил, что республика, как и прежде, готова к решению конфликта в Донбассе мирным путем.

«Мы соблюдаем Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной, готовы действовать решительно», — заверил подполковник.

Также Марочко заявил, что киевские войска перебросили к линии соприкосновения запрещенные Минскими соглашениями бронетехнику и артиллерию, из которых в ночное время ведут провокационные обстрелы территории ЛНР, в том числе из жилых кварталов.

Он отметил, что разведка Народной милиции продолжает выявлять запрещенные соглашениями вооружения и военной техники ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«В районе населенного пункта Светлодарское зафиксировано прибытие двух единиц БМП-1. Данная техника сейчас используется подразделениями 53-й бригады ВСУ для осуществления провокационных обстрелов наших позиций в ночное время суток. Кроме того, нами отмечены очередные факты ведения провокационных обстрелов из жилых районов, где проживают мирные граждане. Так, в районе населенного пункта Станица Луганская выявлено передвижение минометного расчета со 120-мм минометом, который закреплен в кузове грузового автомобиля. В темное время суток этот расчет неоднократно открывал огонь из жилых кварталов в направлении наших позиций», — рассказал подполковник.

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Подполковник добавил, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по территории Луганской Народной Республики более 190 боеприпасов. Он напомнил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства республики остается напряженной, за прошедшие сутки противник 9 раз нарушал режим прекращения огня.

«Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Калиново, Первомайск, Лозовое, Красный Яр и Сокольники. При обстрелах противник применял 120-мм и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 190 мин, гранат и снарядов», — резюмировал Марочко.