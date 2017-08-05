Ракка, Сирия, 5 августа, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар с применением фосфорных бомб по госпиталю в сирийском городе Ракка. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на заместителя главы местного отделения «Красного полумесяца».

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

«Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя», — заявила заместитель главы сирийского отделения «Красного полумесяца» Дина аль-Асад, которая, по данным SANA, проживает в Ракке.

Она подчеркнула, что в госпитале не было боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данный госпиталь обслуживал около 100 тысяч человек в Ракке.

Напомним, ранее сообщалось, что авиация коалиции применила фосфорные бомбы во время авианалёта на Ракку 9 июня. По данным агентства, жертвами авиаударов стали не менее 17 человек.

Напомним, ранее американская антитеррористическая коалиция признала гибель 624 мирных жителей от своих бомбардировок в Сирии и Ираке. При этом местные власти считают эти данные заниженными в разы.