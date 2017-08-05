Москва, 5 августа, 2017, 07:25 — ИА Регнум. В интернете появилась первая видеозапись с рыбалки президента Российской Федерации Владимира Путина, которая проходила в Туве. Видеоролик публикует сегодня, 5 августа, телеканал RT.

Скриншот с сайта youtube, RT на русском Охота Владимира Путина на щуку в Туве

О том, что Путин собирается порыбачить в Южной Сибири ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, рассказывая журналистам о программе большой рабочей поездки главы государства по восточным регионам страны.

По дороге в Благовещенск (Амурская область) Путин остановился в Туве, где с 1 по 3 августа и состоялась рыбалка. Сопровождали президента министр обороны России Сергей Шойгу и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Уже в Благовещенске, где начались рабочие мероприятия президента, Песков рассказал, что рыбалка в Туве выдалась крайне интересно.

По его словам, президент занялся там подводной охотой. Кроме того, он рыбачил на горных каскадах, катался на квадроциклах, совершал пешие переходы.

«Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился», — сказал Песков.

Также Песков сообщил, что для подводной охоты Путин установил на гидрокостюме камеру GoPro. Пресс-секретарь президента пообещал, что Кремль выложит целиком всю видеозапись сделанную камерой, даже без какой-либо редакции. Кроме того, будет выложена видеозапись съемки природы с квадрокоптера и множество фотографий.

По словам Пескова, сделано это будет 7 августа.