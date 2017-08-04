Москва, 4 августа, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Ставки по жилищной ипотеке в Российской Федерации упали до рекордно низкого уровня — 11,1% годовых. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По данным регулятора, в июне 2017 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам составила 11,11%.

«На фоне продолжающегося снижения процентных ставок объем предоставленных кредитов в рублях за июнь увеличился на 9,1%», — также сообщает Центробанк.

В первом полугодии 2017 года российские банки выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на 773 млрд рублей, из них в июне — около 85 тыс. кредитов на 157,6 млрд рублей.

В целом портфель ипотечных кредитов на жильё увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6% и составил 4,67 трлн рублей на 1 июня 2017 года.

При этом доля просроченных ипотечных кредитов остаётся на достаточно низком уровне — 1,5% или 71,6 млрд рублей.

Стоит отметить, что, несмотря на снижение, ставки по ипотеке в России всё равно остаются на очень высоком уровне. Экономисты считают, что наиболее приемлемый уровень для российской экономики — это ставки по 4−6%.