Москва, 4 августа, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, как Владимир Путин провел два дня в Южной Сибири, где он остановился 1−3 августа по пути в Благовещенск.

kremlin.ru Владимир Путин на рыбалке

По его словам, президент занялся там подводной охотой. Кроме того, он рыбачил на горных каскадах, катался на квадроциклах, совершал пешие переходы.

«Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился», — сказал Песков.

Для подводной охоты Путина на гидрокостюм установили камеру GoPro. Представитель Кремля пообещал в скором времени опубликовать кадры с подводной охоты без редактуры.

Песков уточнил, что Путин находился в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Тувы Шолбаном Кара-оолом.