Москва, 13 июля, 2017, 13:43 — ИА Регнум. 9 сентября в Музее русского импрессионизма состоится пластилиновый спектакль «Баллада о маленьком буксире». Постановку организовывает «Театр из пластилина».

Пресс-служба Русского музея импрессионизма rusimp.su Маленький буксир

В одном спектакле соединятся поэзия Иосифа Бродского, полотна известных импрессионистов и классическая музыка. Картины Клода Моне, Поля Гогена, Винсента Ван Гога и других художников станут местом действия приключений буксира Антея. Все действие будет происходить под музыку Винченцо Беллини и Клода Дебюсси.

«Это мой первый неинтерактивный спектакль, — делится автор постановки Ольга Гулевич. — Эта постановка — созерцание, впечатление, вдохновение. Проплывающие мимо буксира-мечтателя пейзажи — то ли сон, то ли явь. Маленький кораблик ждут дружба с большими кораблями, танцы на палубе, радость и свет. Принято считать, что поэма Иосифа Бродского — печальная, но в моем спектакле все совсем наоборот. Эта пластилиновая версия «Баллады о маленьком буксире» про то, как важно знать свое предназначение и любить свою жизнь».

После показа для маленьких зрителей будет организован мастер-класс по лепке.