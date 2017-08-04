Чебоксары, 4 августа, 2017, 11:41 — ИА Регнум. В Чувашии назначен уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике. На должность, которая оставалась вакантной более пяти месяцев, назначен Александр Рыбаков, который возглавлял республиканский Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Бизнес-омбудсмен Александр Рыбаков и глава Чувашии Михаил Игнатьев

Должность регионального бизнес-омбудсмена стала вакантной в феврале 2017 года, когда Владимир Иванов был назначен главой Минтранса Чувашии. Освободившееся кресло занял Александр Рыбаков, который ранее работал директором Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашии. Он назначен на должность на пять лет.

Напомним, с апреля остаётся свободным место уполномоченного по защите прав человека: Юрий Кручинин ушёл с должности досрочно и добровольно.

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Справка ИА REGNUM. Александр Рыбаков родился в деревне Чербай Ядринского района Чувашии. В 2005 году окончил юридический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, в 2012 году — филиал Российского университета кооперации «Чебоксарский кооперативный институт» по специальности «Экономика и управление на предприятии». Прошел профессиональную переподготовку и повышение квалификации в 2007 году в Российской академии государственной службы при президенте России (г.Москва), в 2009 году — в филиале Волго-вятской академии государственной службы при президенте России (г.Чебоксары), в 2012 году — во Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (г.Москва).

Трудовую деятельность начал юрисконсультом в ОАО «Чувашбыттехсервис». С 2005 по 2007 годы — специалист первой категории, секретарь судебного заседания, исполняющий обязанности помощника председателя суда по кадровым вопросам Арбитражного суда Чувашской Республики. Затем работал помощником генерального директора по правовым вопросам ЗАО «Завод инженерного оборудования» (г.Елабуга, Татария). В 2008—2010 годы трудился в отделе промышленности, предпринимательства, внешних связей и инвестиционной политики администрации Чебоксар (главный специалист).

В 2010 году возглавил отдел правовой и кадровой политики Минэкономразвития Чувашии, в 2011 году назначен заместителем руководителя АУ ЧР «РБИ Минэкономразвития Чувашии». В сентябре 2012 года — заместитель исполнительного директора Автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» — координатор Центра экспортной поддержки Чувашской Республики, с декабря 2012 года — руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».

С 4 августа 2017 года — Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике.

Женат, воспитывает дочь.