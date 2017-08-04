Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2017, 06:12 — ИА Регнум. На Камчатке разворачивается очередной скандал в медицинских кругах, который может получить широкий общественный резонанс, так как регион рискует остаться без единственного врача-генетика, которая попала под уголовное дело. Её коллеги называют его «абсурдным», а сама главный врач Камчатской детской инфекционной больницы Татьяна Дмитриева связывает всё происходящее с созданием уникальной лаборатории и судебными процессами со страховыми компаниями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, получивший открытое письмо коллектива детской краевой «инфекционки» в защиту своего руководителя.

Татьяна Гиппиус. Военврач с мальчиком. 1930

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Все началось с того, что СКР заподозрил главврача в превышении полномочий. По версии следствия, она незаконно распределила средства, полученные от коммерческой деятельности больницы, в том числе сама получила более 2 млн рублей. Это в течение одного года. Потом, как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, дело было решено переквалифицировать на присвоение средств.

Как считает защита Дмитриевой, в её действиях вовсе нет состава преступления. Дело в том, что в больнице еще до того, как она её возглавила, был принят устав, по которому, а также по закону «О некоммерческих организациях», какой и является больница, руководитель имела право распределять дополнительные средства. Законом предусмотрено, что распределение денег, полученных от платных услуг, производится с учетом индивидуального вклада работников, участвовавших в их оказании. Деньги получали также и другие медики.

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При этом, как отмечает защита, следователи настаивают, что Дмитриева распределила деньги без согласования с вышестоящим руководством, но в действующих на тот момент нормативных документах нет ни одного упоминания о том, что она обязана была это делать.

Вскоре Татьяна Дмитриева, которая является первым и единственным на Камчатке врачом-генетиком (таких специалистов на весь Дальний Восток менее десяти), может предстать перед судом.

Коллектив детской инфекционной больницы Камчатки, который Дмитриева возглавляет уже семь лет, написал открытое письмо, в том числе на имя губернатора Камчатки Владимира Илюхина, в котором отмечает, что «готов защищать своего руководителя на любом уровне».

«С апреля текущего года наш руководитель Татьяна Терентьевна Дмитриева является фигурантом абсурдного уголовного дела о хищении своей же заработной платы в 2012 году, которую распределяла в соответствии с Уставом учреждения… Дмитриева успешно руководит нашим коллективом. Зарплата работникам выплачивается своевременно, распределение премий происходит гласно и в соответствии с нормативными документами, любые возникающие вопросы решаются открыто. Большинство из нас работает в больнице не один десяток лет и поэтому нам есть с чем сравнивать, что изменилось в лучшую сторону. За семь лет наша больница кардинально изменилась. Благодаря настойчивости Татьяны Терентьевны в больнице впервые за десятки лет проведен капитальный ремонт, внедрены новые методы диагностики, закуплено современное оборудование для лаборатории, палат, реанимации и интенсивной терапии. Наша лаборатория за эти годы стала одной из ведущих в Камчатском крае, начала приносить доходы и стала одной из ведущих на медицинском рынке региона», — говорится в письме.

Подписавшиеся под письмом медики считают, что косвенной причиной для возбуждения уголовного дела могло стать то, что «Татьяна Терентьевна не боится выступать в защиту интересов учреждения в спорах со страховыми компаниями и вышестоящим руководством».

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Татьяна Дмитриева является довольно известным врачом на Камчатке. Попасть к ней на прием сложно, так как к врачу летят со всех уголков полуострова. На её счету не одна спасенная жизнь, многие семейные пары обязаны ей тем, что у них на свет появились здоровые дети. Дмитриева за семь лет смогла создать в больнице лабораторию с оборудованием, среди которого есть аппараты, которых нет в других больницах Дальнего Востока.

Сама главврач не исключает, что причиной для гонений могло стать то, что учреждению за короткий срок удалось создать лабораторию, ставшую серьезным игроком на рынке платных услуг региона, а также то, что осмелилась спорить со страховыми компаниями, защищая интересы больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке наблюдается острый дефицит медицинских кадров. Сейчас, если Татьяна Дмитриева будет осуждена, то край лишится еще и единственного врача-генетика с большим опытом работы.

Реакция властей на открытое письмо коллектива Детской инфекционной больницы Камчатки еще не последовала.