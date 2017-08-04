Ухань, Китай, 4 августа, 2017, 03:50 — ИА Регнум. Проект Baihetan возводится на реке Цзиньша, являющейся притоком реки Янцзы, протекающей в китайских провинциях Сычуань и Юньнань.

Chintohere ГЭС

Общая установленная мощность проекта составит 16 гигаватт, при этом предполагается, что электростанция будет генерировать более чем 60 млрд киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что эквивалентно двум третьим энергии, потребляемой Пекином в 2015 году.

Электростанция начнет работу уже в 2021 году и выйдет на производственные мощности к концу 2022 года.

Конструкция ГЭС представляет собой дамбу высотой 300 метров, с площадью бассейна 430 тыс. кв. км или 91% площади бассейна реки Цзиньша.

Свыше 100 тыс. жителей Сычуани и Юньнани будут переселены в другие районы в целях обеспечения строительства объекта.

Baihetan является одной из четырех ГЭС в низовьях реки Цзиньша, расположенной вниз по течению после ГЭС Wudongde, которая также находится в процессе строительства. Гидроэлектростанции Xiluodu и Xiangjiaba начали свою работу в 2013 и 2012 гг. соответственно. Новый проект позволит в существенной степени отказаться от использования угольных электростанций, что должно снизить выбросы диоксида углерода на 52 млн тонн в год.

Напомним, что экологическая проблема в Китае, связанная с загрязнением воздуха, стоит особо остро. В связи с этим власти Поднебесной проводят мероприятия по очистке воздуха, а также прибегают к методам выработки электроэнергии и тепла без применения «грязных» энергоносителей.