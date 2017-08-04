Пекин, 4 августа, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Доход ста крупнейших китайских интернет-компаний по официальной информации достиг 1,1 трлн юаней (около $160 млрд) в 2016 году, что на 46,8% выше, чем годом ранее, передает 4 августа агентство «Синьхуа».

Thomas LOMBARD Штаб-квартира Alibaba Group в Ханчжоу

Как стало известно, благодаря подсчетам Министерства промышленности и информатизации КНР, впервые за все время крупнейшие интернет-компании своим суммарным доходом превысили психологический порог в 1 трлн юаней.

Компании в среднем увеличили норму прибыли на 9,4%, нарастив на 8,7% потребление информации.

Список из ста крупнейших интернет-компаний Китая публикуется ежегодно с 2013 года. В 2016 году первую десятку мест заняли Tencent, Alibaba, Baidu, JD.com, NetEase, Sina, Sohu, Meituan-Dianping, Ctrip and Qihoo 360.

При этом, стало известно, что первая сотня компаний нарастила почти на 30% расходы на исследования и развитие в 2016 году.

Tencent и Alibaba совместно владеют 28% от общего числа доходов сотни крупнейших корпораций и 73,2% прибыли.

Как сообщалось ранее, рыночная стоимость китайских интернет-компаний достигла рекордных $1,1 трлн во втором квартале 2017 года.