Владивосток, 4 августа, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Читайте также: «Чтобы переломить отток населения, Приморью нужны не годы, а десятилетия»

Отток населения

«В Приморье остаются высокие тарифы на электроэнергию, остаются большие проблемы с трудоустройством, наличием рабочих мест, в крае большие проблемы со строительством жилья — социальное жильё практически не строится, стоимость коммерческого жилья практически сравнима с квартирой в Москве. Стоимость потребительской корзины тоже оставляет желать лучшего», — отметила общественный советник губернатора.

«Существенных социальных изменений, простите, не вижу, может быть, не там смотрю», — подчеркнула Ирина Медведева.

Медведева также обратила внимание на то, что много вопросов остаётся и в разрезе многодетных семей, поскольку за последние пять лет Приморский край по уровню социальной поддержки этой категории граждан никуда не продвинулся. Да, был принят региональный материнский капитал, выплата на третьего ребёнка, но эти меры направлены на вновь образованные многодетные семьи, а в поддержке «старых» многодетных семей никаких изменений не произошло.

Плачевная ситуация наблюдается с выдачей многодетным земельных участков, а также с обеспечением их инфраструктурой.

«Все эти факторы в совокупности и влияют на то, что жизнь в крае сложная, улучшений существенных нет, поэтому отток населения продолжается. Когда люди увидят, что действительно произошли какие-то сдвиги, может быть, тогда что-то и изменится», — заключила Ирина Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2015 года численность населения Дальнего Востока составила 6 211 021 человека, на 1 января 2016 года — 6 194 696 человек, то есть минус 16 052 человека. Население Дальнего Востока на 1 января 2017 года составило 6 182 679 человек, то есть минус 12 290 человек.