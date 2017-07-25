«Чтобы переломить отток населения, Приморью нужны не годы, а десятилетия»

Владивосток, , 04:18 — REGNUM Приморский край является регионом с высоким уровнем образовательной и трудовой миграции, однако размер и характер местного рынка не всегда обеспечивает людям достойный и конкурентный с другими субъектами России, а иногда и Дальнего Востока, заработок. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева, объясняя причины оттока населения.

«За последние десять лет число прибывающих в Приморье людей на постоянное место жительства ежегодно увеличилось в три раза. Правда, то же самое можно сказать и о динамике количества убывающего населения. При наложении обоих факторов убыль населения сохранилась», — отметила кандидат политических наук.

«Здесь же необходимо оговориться, что Приморье — регион с высоким уровнем образовательной и трудовой миграцией. С одной стороны, Приморье является привлекательным регионом для людей трудоспособного возраста и учащейся молодёжи, но, с другой стороны, размер и характер местного рынка, уровень производства в крае не всегда могут обеспечить людям достойный, конкурентный по сравнению с другими регионами России и даже Дальнего Востока заработок. Чтобы переломить негативную тенденцию, нужны не просто годы, а десятилетия», — уверена Наталья Коломейцева.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2015 года численность населения Дальнего Востока составила 6 211 021 человека, на 1 января 2016 года — 6 194 696 человек, то есть минус 16 052 человека. Население Дальнего Востока на 1 января 2017 года составило 6 182 679 человек, то есть минус 12 290 человек.