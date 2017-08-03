Вашингтон, 3 августа, 2017, 22:07 — ИА Регнум. Большинство граждан США уверены, что президент Дональд Трамп не должен увольнять транссексуалов из армии, согласно данным опроса Квиннипэкского университета, пишет издание Vox.

Цитата из к/ф «В джазе только девушки». Реж. Билли Уайлдер. 1959. США В чужом обличии

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Результаты опроса показывают, что 68% американских избирателей хотят, чтобы транссексуалам разрешили служить в армии США, а 27% — высказались против.

Напомним, на прошлой неделе Reuters и Ipsos также провели опросы, чтобы выяснить мнение избирателей США относительно решения Трампа об увольнении транссексуалов из армии. Согласно полученным данным, 58% респондентов не поддержали намерение президента США, а 27% избирателей заявили, что транссексуалы не должны служить в армии США.

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Согласно результатам исследования, проведенного RAND Corporation в 2016 году, в 18 странах мира, в которых транссексуалам позволено служить в армии, включая Австралию, Канаду, Израиль и Великобританию, военные-транссексуалы практически никак не повлияли на ухудшение «сплоченности, эффективности и боеготовности» военных подразделений.