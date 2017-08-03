Программист, остановивший вирус-вымогатель WannaCry, задержан ФБР
Лас-Вегас, США, 3 августа, 2017, 21:51 — ИА Регнум. В Лас-Вегасе сотрудниками ФБР задержан британский программист Маркус Хатчинс, сообщает телеканал Sky News.
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Маркус Хатчинс стал широко известен после того, как остановил распространение масштабного вируса-вымогателя WannaCry.
По информации телеканала, британского программиста задержали после его участия в конференции по кибербезопасности, в которой принимали участие «тысячи хакеров».
Подробности и причины задержания Хатчинса не уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в компьютерных сетях десятков стран мира произошла масштабная кибератака с использованием вируса-вымогателя WannaCry.
Программисту из Великобритании Маркусу Хатчинсу тогда удалось частично блокировать масштабную кибератаку.